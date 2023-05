Voici Humphrey, le nouvel ours blanc à l’Aquarium du Québec

Un nouvel ours blanc a fait son entrée à l’Aquarium du Québec, jeudi. Humphrey, un ours de neuf ans, viendra vivre aux côtés de Kinuk et de Shouka, déjà pensionnaires de l’institution zoologique.

Humphrey pèse plus de 500 kilos et il provient du Zoo de Toronto où il est né. Bien qu’imposant, l'animal a un caractère joueur et s’est montré très calme lors de son déplacement de Toronto à Québec mardi, assure la directrice de la conservation à l'Aquarium du Québec, Marie-Pierre Lessard.

Humphrey, un ours blanc de 9 ans, débarque à l'aquarium ÉMISSION ICI PREMIÈRE • C'est encore mieux l'après-midi. Contenu audio de 18 minutes.

Ce dernier vient compléter l’habitat des ours blancs qui a été agrandi et amélioré en 2020, au coût de 7,5 millions $.

« Lorsque nous avons inauguré cet habitat, avec le double de la superficie, il était dans notre désir d'accueillir d'autres mammifères. Cet environnement étant propice à l'adoption de comportements plus naturels, ce sera un magnifique terrain de jeu pour nos trois ours blancs. » — Une citation de Marie-Pierre Lessard, directrice de la conservation à l'Aquarium du Québec.

Intégration progressive

Il faudra patienter quelques semaines avant qu’Humphrey soit intégré complètement à son nouvel habitat. Il sera d’abord placé dans son propre quartier extérieur et intérieur où son comportement sera étroitement surveillé.

Des échantillons d’urine et de selles seront également prélevés au cours des prochains jours pour éliminer tout risque de contamination avec les autres animaux.

Il pourra ensuite se familiariser avec les deux autres ours, Kinuk et Shouka, à travers les barreaux de l’enclos. Ce long processus est assuré par la conservatrice responsable des mammifères marins et les entraîneurs qui ont élaboré un plan d'entraînement et d'introduction pour le nouveau pensionnaire.

Les ours blancs Kinuk et Shouka sont pensionnaires à l'Aquarium du Québec. Photo : Radio-Canada

Les mâles à Québec, les femelles à Toronto

Le Zoo de Toronto a fait le choix de garder uniquement des ours femelles au sein de ses murs et Québec, uniquement des mâles.

Le regroupement des espèces par sexe vise à limiter leur reproduction, puisque la population d’ours en milieu zoologique est suffisante , explique la conservatrice Marie-Pierre Lessard.

Ce choix permet aussi de prioriser l’adoption de jeunes ours orphelins dont l’habitat est menacé par le réchauffement climatique.

Les visiteurs peuvent dès aujourd’hui apercevoir Humphrey dans son nouvel habitat.