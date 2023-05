Un balado sur la tragédie de Saint-Jean-Vianney maintenant disponible

Un balado en six épisodes sur le glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney, survenu le 4 mai 1971 et qui a entraîné la mort de 31 personnes, a été lancé officiellement jeudi matin.

Saint-Jean-Vianney aux pieds d'argile est un documentaire audio qui donne la parole aux survivants de la tragédie.

La lancement a été fait par Saguenay, le Centre d’histoire Arvida et Hydro-Québec.

Les épisodes ont été réalisés par Carl Gaudreault, via sa boîte de production Balado Boréal dont il est le président. Ce dernier est également le directeur général du Centre d’histoire Arvida.

Une maison emportée par le glissement de terrain à Saint-Jean-Vianney en 1971. Photo : Radio-Canada

Pour son réalisateur, l'objectif du balado est d'explorer une partie de son histoire personnelle, comme il est né dans le quartier où ont été déplacés les survivants de la tragédie.

Personnellement, mes parents étaient à Saint-Jean-Vianney. D'ailleurs, ils ont déménagé au plateau Deschênes et sont toujours dans leur maison aussi. Ils habitent toujours dans leur maison. D'ailleurs, dans leur rue, ils sont les seuls natifs, mon père est le seul natif de Saint-Jean-Vianney qui reste dans cette rue-là présentement, donc c'est pour ça que j'ai grandi dans cette histoire-là, puis tout le voisinage aussi, parce que tous les gens de Saint-Jean-Vianney étaient là, donc j'ai grandi là. Même si je ne suis pas né à Saint-Jean-Vianney, je l'ai comme vécu aussi , a-t-il raconté lors de la conférence de presse.

Le balado est disponible sur les plateformes d’Apple et de Google en plus de Spotify. Il se retrouvera aussi prochainement sur le site Internet du Centre d'histoire d'Arvida.

Selon le communiqué de Saguenay, les six épisodes contiennent en plus des témoignages, un regard sur la prévention des glissements de terrain. La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, avait d'ailleurs fait un parallèle entre la réaction de la Ville lors du glissement de terrain de juin 2022 à La Baie et les leçons apprises à Saint-Jean-Vianney.

Le village de Saint-Jean-Vianney au bord du précipice au lendemain du glissement de terrain, il y a 50 ans. Photo : Radio-Canada

« Je suis très enthousiaste de lancer ce balado aujourd’hui. C’est un superbe hommage non seulement à ce tragique glissement de terrain, mais surtout aux survivants, soit ceux et celles toujours parmi nous, dont l’histoire sera désormais accessible à tous, pour toujours. Merci au Centre d’histoire d’Arvida, à l’équipe de Balado Boréal et à Hydro-Québec de rendre le tout possible », a déclaré par voie de communiqué Julie Dufour.

Grâce à la ligne Micoua-Saguenay

Le projet a été rendu possible grâce à une partie du financement d’Hydro-Québec, lié à la ligne de 750 kV Micoua-Saguenay, et à l’appui de la municipalité. Il avait été annoncé en janvier 2021 qu’une compensation d’environ 600 000 $ allait être versée par la Société d’État à Saguenay.

Le lancement a eu lieu a Centre d'histoire Arvida. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

Une querelle était ensuite survenue entre la mairesse de l’époque, Josée Néron, et Julie Dufour, qui était alors présidente de l’arrondissement de Jonquière. Comme les impacts de la construction se trouvent surtout dans leur arrondissement, les conseillers jonquiérois voulaient décider de l’utilisation de la somme, alors que Josée Néron avait annoncé que tous les citoyens de Saguenay pourraient se prononcer lors d’une consultation publique.

La question avait été tranchée en faveur de Jonquière lors d’un vote au conseil municipal en février 2021. C’est le projet de Musée à ciel ouvert qui avait été retenu.

Avec les informations de Maxime Hébert-Lévesque