Cannes : une ovation de 7 minutes pour Simple comme Sylvain, de Monia Chokri

En sortant, les gens m’arrêtaient et ils étaient émus, mais pas émus tristes, émus heureux. C’est ma plus grande récompense , a expliqué la réalisatrice au bout du fil après la représentation, un sourire dans la voix.

C’est très joyeux pour nous, parce que ce film-là, on l’a fait dans l’amour, dans le respect, dans la joie. On voulait transmettre aux gens de la tendresse et de la douceur, et je pense que c’est ça qui s’est dégagé.

Même son de cloche chez Magalie Lépine-Blondeau, qui interprète dans le film Sophia, une quarantenaire issue d'un milieu aisé et en couple depuis 10 ans, qui tombe amoureuse de Sylvain, un entrepreneur des Laurentides vivant dans un tout autre univers.

Magalie Lépine-Blondeau (Sophia) et Pierre-Yves Cardinal (Sylvain) dans une scène du film «Simple comme Sylvain» Photo : Facebook / Immina Films

On est arrivés sous la pluie hier à Cannes et aujourd’hui le soleil est sorti; c’est très à l’image de la façon dont on se sent , a illustré la comédienne, qui est aussi la meilleure amie de Monia Chokri dans la vie.

J’étais gonflée de fierté, mais surtout pour Monia, et [heureuse] qu’on assiste à sa grande maîtrise, à la beauté qui l’habite. Ça se traduit dans la succulence de ses dialogues, dans la maîtrise de sa réalisation et dans la façon dont elle nous a fédérés autour de sa vision.

Pierre-Yves Cardinal, qui incarne Sylvain, partageait l’enthousiasme de ses collègues, lui qui découvrait le film pour la première fois dans sa version finale en même temps que le public cannois. Le travail de montage de Monia, avec le son, la musique, la photo d’André Turpin et l’interprétation de mes collègues, sans blague, c'est extraordinaire , a-t-il affirmé.

Passion dévorante et lutte des classes

En filigrane de l’histoire d’amour qui est le moteur du film, Simple comme Sylvain offre également une réflexion sur la lutte des classes, un sujet qui habite Monia Chokri depuis très longtemps.

Ça fait partie de mon ADN et de mon éducation depuis la tendre enfance. J’ai pris deux personnages qui sont dans des mondes différents et je me suis posé la question : est-ce que le couple peut résister à tout ça? , a expliqué la réalisatrice.

La réalisatrice Monia Chokri Photo : La production est encore jeune inc. / Karine Dufour

Cette réflexion est partagée par Magalie Lépine-Blondeau, qui avait lu le scénario bien avant de savoir qu’elle incarnerait Sophia. J’ai l’impression que le tournage a été le prolongement d’une réflexion qui a été semée il y a longtemps et qui se poursuit , a-t-elle affirmé.

Le film fait partie du volet Un certain regard, qui met en lumière un cinéma généralement plus audacieux que la sélection officielle et qui permet de découvrir des cinéastes moins célèbres. Monia Chokri avait remporté le prix Coup de cœur du jury de cette même compétition pour La femme de mon frère en 2019.

Simple comme Sylvain prendra l’affiche le 22 juillet au Québec.

Ce texte a été écrit à partir d'entrevues réalisées par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.