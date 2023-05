Cimenterie McInnis : les infractions environnementales se poursuivent

À la suite d’une plainte déposée par un citoyen, le ministère de l'Environnement a transmis une sanction administrative de 5000 dollars à l'entreprise Bellemare Manutention inc., le 3 mai.

Ce sous-traitant de Ciment St-Mary a réalisé, en février, des activités de transbordement avec des équipements lourds sur la plage de l'anse McInnis sans toutefois avoir les permis nécessaires pour le faire.

Ils ont fait des travaux sur le bord de la baie, sans autorisation , explique le directeur régional adjoint du contrôle environnemental au ministère de l’Environnement, Yan Larouche. Ça contrevient à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Ils auraient dû obtenir une autorisation avant de faire ces travaux-là, mais ils ne l’avaient pas. C’est pour ça qu’on a sanctionné .

Yan Larouche, photographié lors d'une assemblée publique tenue l'été dernier à Port-Daniel–Gascons (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le ministère précise que c’est l’entreprise Bellemare Manutention inc., responsable des travaux, qui a été mise à l’amende et non Ciment St-Mary’s.

Le porte-parole d'Environnement Vert Plus, Pascal Bergeron, est d'avis que Ciment St-Mary’s devrait mieux superviser les opérations de ses sous-traitants.

Pour nous, c'est problématique que la cimenterie de Port-Daniel fonctionne presque exclusivement avec des sous-traitants. Il y a très, très peu de main-d’œuvre interne et tout est donné par contrat à des tiers , déplore le militant.

« Ce n'est pas parce que ce sont des contrats à des tiers que [la cimenterie] ne doit pas s'assurer que [ses] sous-traitants respectent les normes environnementales en vigueur. Ça doit servir de leçon pour la suite pour la cimenterie. » — Une citation de Pascal Bergeron, porte-parole d’Environnement Vert Plus

Pascal Bergeron est aussi d’avis que sans plainte d’un citoyen, ces travaux illégaux seraient passés sous le radar . En février, le maire de Port-Daniel–Gascons, Henri Grenier, avait d’ailleurs assuré à tort à Radio-Canada que l’entreprise avait tous les permis nécessaires pour procéder à des travaux sur la plage avec de la machinerie lourde.

17 nouveaux épisodes d’émissions de poussières

Ciment St-Mary’s a par ailleurs signalé au ministère de l’Environnement 17 nouveaux épisodes d'émanations de poussières depuis le mois de septembre, malgré une ordonnance ministérielle pour que cessent ces rejets.

Le ministère de l’Environnement a également reçu quatre plaintes à cet effet. Elles s’ajoutent aux 80 signalements à Urgence-Environnement et aux 11 plaintes relatives à des poussières ou à la qualité de l'air qui étaient recensés en date du 31 mai 2022.

Yan Larouche indique que ces nouveaux rejets ont fait l’objet de suivis. Chaque fois, le ministère a fait les vérifications requises pour vérifier s’il y avait des manquements soit à la réglementation, soit à l’ordonnance , indique-t-il.

Lors d’une assemblée en lien avec les émanations de poussière organisée en août dernier par la Direction régionale de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le ministère de l’Environnement avait indiqué que deux sanctions administratives totalisant 5000 dollars avaient été imposées aux propriétaires de la cimenterie. Au moment de publier ces mots, Québec n’était pas en mesure de préciser si de nouvelles sanctions s'étaient ajoutées depuis.

M. Larouche rappelle qu’une enquête pénale est en cours et précise que tous les renseignements ont été transmis à l’enquêteur responsable du dossier.

[...] lorsqu’il aura terminé, il pourra transmettre ses recommandations, le cas échéant, au Directeur des poursuites criminelles et pénales pour décider de porter des accusations ou pas envers Ciment Mcinnis, relativement aux émissions de poussière , affirme Yan Larouche.

Environnement Vert Plus, dont Pascal Bergeron est le porte-parole, demande depuis plusieurs années à ce que des données indépendantes relatives aux émissions de la cimenterie soient accessibles au public, et ce, en temps réel. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le porte-parole d'Environnement Vert Plus, Pascal Bergeron, s'explique mal pourquoi le ministère laisse la cimenterie continuer ses opérations, malgré le rejet fréquent de particules.

On a demandé que les opérations de la cimenterie soient arrêtées le temps qu'ils puissent se conformer, qu'ils trouvent le problème, rappelle M. Bergeron. On pense que ce serait toujours pertinent qu'on arrête les opérations le temps qu'on soit capable de se conformer à l'ordonnance et aux normes environnementales en vigueur .

Le ministère de l’Environnement rétorque accorder beaucoup d’importance au dossier. On investit beaucoup d’énergie et on met à profit tous les inspecteurs qu’on possède pour s’assurer que la cimenterie respecte l’ordonnance et la réglementation , affirme son directeur régional adjoint du contrôle environnemental.

Une ordonnance qui suit son cours

Parallèlement à ces manquements, le ministère de l’Environnement souligne que des actions découlant de son ordonnance pour cesser les rejets de poussières sont en cours.

Cette ordonnance exigeait que Ciment St-Mary’s mette en place des mesures concrètes et que la compagnie fournisse des expertises indépendantes pour cesser le rejet de poussières et de contaminants dans l’atmosphère.

Le 16 janvier, on a reçu un premier rapport d’expert qui mentionnait plusieurs problèmes de fonctionnement non optimal du dépoussiéreur , indique Yan Larouche.

Le chemin menant à la cimenterie Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le ministère précise avoir reçu le 14 février un plan d’action avec des échéanciers pour corriger ces problèmes. Ce plan a reçu l’approbation du ministère le 15 mars.

Les travaux sont en cours et la majorité d’entre eux doivent être complétés d’ici la fin de 2023, selon le ministère. Un deuxième rapport d’expert est attendu d’ici le 31 mai, en lien avec d’autres équipements qui nécessitaient un arrêt de production. Cet arrêt a eu lieu en février et en mars.

Ensuite, il y aura un deuxième plan de contrôle avec des actions et des échéanciers que le ministère va devoir approuver , ajoute Yan Larouche. Le document est attendu d’ici la fin juin.

Selon le ministère de l’Environnement, Ciment St-Mary’s collabore bien pour mettre en place les mesures exigées par l’ordonnance.