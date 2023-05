Des crabiers terre-neuviens manifestent devant les locaux de leur propre syndicat

Depuis presque six semaines, le syndicat FFAW demande aux 5000 pêcheurs de crabe de la province de rester à quai. Il soutient que pour la majorité de ses membres, le prix établi pour leurs prises est trop bas pour justifier ce qu'il coûte d'aller pêcher.

Si les négociations entre le FFAW et l’Association des producteurs de fruits de mer se poursuivent depuis le début du mois d’avril, le prix offert par les transformateurs, soit 2,20 $ la livre, n’a pas changé.

Jason Sullivan, le pêcheur de Bay Bulls qui a organisé la manifestation, accuse le FFAW de perdre le contrôle de la situation.

On nous demande de rester à quai pendant six semaines et rien n’a changé , affirme-t-il, debout dans la boîte d'un camion, devant le siège social du syndicat. C’est gênant.

Jason Sullivan, un pêcheur de Bay Bulls, dans l'est de Terre-Neuve, s'adresse à une centaine de pêcheurs venus manifester dans le siège social de leur propre syndicat, à Saint-Jean, le 18 mai 2023. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Ça nous montre à quel point ils [le FFAW] sont incapables de négocier , a ajouté celui qui avait tenté de devenir président du FFAW en décembre dernier.

Le FFAW n’a pas répondu à notre demande d’entrevue à l’heure où nous écrivons ces lignes. Personne n’est sorti de son bureau pour parler aux manifestants.

La solidarité des pêcheurs s’effrite

Après avoir fait front commun pendant des semaines, les pêcheurs semblent de moins en moins solidaires. Dans les derniers jours, plusieurs bateaux ont pris la mer, faisant fi des recommandations de leur syndicat.

Si certains pêcheurs jugent qu’ils ne peuvent plus attendre, Keith Colbert, un crabier de Tors Cove qui a manifesté jeudi, reste à quai. Il a un quota relativement bas, ne pouvant débarquer qu’un maximum de 50 000 livres de crabe, et il doit payer son équipage, le diesel, les appâts, l’entretien de son bateau et les assurances. Selon lui, 2,20 $ la livre est nettement insuffisant.

On est ici pour manifester, mais à moment donné, il va falloir prendre une décision. Est-ce qu’on prend la mer ou est-ce qu’on jette l’éponge cette saison? , affirme-t-il. Déjà, on voit certains pêcheurs qui sortent en mer. D’autres vont les suivre.

Au moins 250 pêcheurs, dont le fils de Keith Colbert, ne reçoivent plus d’assurance-emploi, selon le FFAW . Les 5000 travailleurs d’usine de transformation de la province sont aussi touchés par le conflit entre pêcheurs et transformateurs.

On a perdu cinq ou six semaines, déjà. Je ne sais plus vers qui me tourner , indique Rita Lush, une travailleuse d’usine à Triton, dans le nord de Terre-Neuve. Il faut que le gouvernement nous vienne en aide.

J’essaie de comprendre ce que vous attendez de moi

Après les locaux du FFAW, les manifestants se sont déplacés au bureau du ministre des Pêches, Derrick Bragg. M. Bragg était dans sa circonscription, mais le crabier Ronnie Bidgood l’a rejoint par téléphone. Il a mis son cellulaire en mode haut-parleur pour que la foule puisse l’entendre.

J’essaie de comprendre ce que vous attendez de moi , a lancé le ministre, qui a participé à une série de négociations infructueuses lundi, dans un hôtel à Saint-Jean.

Ronnie Bidgood, pêcheur de Petty Harbour, au téléphone avec le ministre des Pêches de Terre-Neuve-et-Labrador, Derrick Bragg, jeudi à Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Le FFAW est votre représentant, ils négocient au nom des pêcheurs. On pourrait s’en parler pendant des heures, mais ils ont rejeté tout ce qui leur a été offert [pendant les négociations] , a-t-il affirmé.

Lorsque Ronnie Bidgood a proposé au ministre d’autoriser les pêcheurs à vendre leurs prises à l’extérieur de la province, comme le FFAW l’a fait mercredi, le ministre a rejeté l’idée. Les pêcheurs doivent vendre leurs prises aux transformateurs locaux en vertu de la réglementation actuelle, ce qui crée un monopole pour ces entreprises, mais protège aussi les emplois des travailleurs d’usine.

Ronnie Bidgood, un pêcheur de Petty Harbour, lui a aussi recommandé d’octroyer plus de permis de transformations à des compagnies locales, afin de créer plus d’acheteurs et donc plus de concurrence entre les entreprises de transformation.