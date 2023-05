Jennifer Johnson ne pourra pas siéger comme députée conservatrice si elle est élue

Comme la date limite d’enregistrement des candidats auprès d’Élections Alberta est dépassée, son nom apparaîtra quand même sur les bulletins de vote sous la bannière du PCU.

Jennifer Johnson s’est excusée, mercredi, pour avoir comparé les jeunes transgenres à des matières fécales dans de la nourriture, en septembre 2022.

Je n’ai que de l’amour et de la compassion pour tous, équitablement, et je suis embarrassée d'avoir causé du tort comme ça , a-t-elle affirmé dans une déclaration.

La candidate a ajouté qu’elle était inquiète à propos de procédures médicales majeures concernant les enfants. Elle a reconnu qu'elle devait transmettre ses opinions et ses inquiétudes d’une manière plus respectueuse et dit qu'elle demandera des conseils en ce sens.

Le Nouveau Parti démocratique de l’Alberta (NPD), principal adversaire du PCU dans cette élection, a appelé Danielle Smith à exclure Jennifer Johnson de son caucus.

La candidate du PCU dans Lacombe-Ponoka, Jennifer Johnson, a utilisé des propos offensants et une analogie abominable en parlant de la communauté 2SLGTQIA+, pour lesquels elle s’est excusée , affirme Danielle Smith dans une déclaration jeudi matin.

Les élus ont la responsabilité de représenter toutes les communautés. Bien qu’il y ait certainement des discussions de politiques publiques légitimes à avoir sur la question des jeunes transgenres, les propos de Mlle Johnson à propos des jeunes se définissant comme transgenres sont tout simplement inacceptables et ne reflètent pas les valeurs de notre parti ou de notre province , ajoute la cheffe conservatrice unie.

La population albertaine pourra voter par anticipation du 23 au 27 mai. L’élection officielle aura lieu le 29 mai.