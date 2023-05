Pour Pierre Fitzgibbon, tout projet connaîtra désormais un dépassement de coûts

Les dépassements de coûts des grands projets sont désormais inévitables et il faudra s'y faire. C'est ce qu'a candidement admis le ministre de l'Économie et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, lorsqu'interrogé jeudi sur le nouveau retard de mise en service et les dépassements de coûts additionnels du REM, le Réseau express métropolitain.

Il a été rapporté, mercredi, que le REM n'entrera pas en service avant la fin du printemps, comme promis, mais bien au début de l'été avec quelques jours, voire quelques semaines de retard.

Quant au coût de 7 milliards de dollars annoncé en juin 2021, qui était déjà en hausse par rapport aux 6,3 milliards annoncés en 2018 et aux 5,5 milliards initialement prévus lors de la première annonce du projet en 2016, il sera lui aussi revu à la hausse. Le montant doit être précisé lors de l'entrée en service.

Il faut être réaliste

Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui n'ont pas de dépassements de coûts? Il n'y en a pas. Tous les projets ont des dépassements de coûts , a déclaré le ministre Fitzgibbon alors qu'il était venu annoncer une aide gouvernementale de près de 10 millions à un OBNL œuvrant dans les systèmes intelligents destinés au transport en commun.

Il faut être réaliste; on vit dans une période inflationniste , a-t-il poursuivi.

Le ministre n'était toutefois pas en mesure de préciser si ces dépassements pourraient entraîner des débours supplémentaires du gouvernement du Québec. Généralement, dans ces contrats, il y a des clauses d'indexation, mais je n'ai aucune idée.

Quant aux retards de mise en service, initialement prévue pour 2020 puis reportée à quelques reprises, Pierre Fitzgibbon n'a pas caché une certaine déception, tout en se rangeant sans réserve derrière la décision de CDPQ Infra de compléter ses tests de fiabilité.

On aurait aimé l'avoir il y a six mois, c'est sûr, mais on nous dit ce matin qu'il y a des enjeux de fiabilité, qu'ils veulent faire des tests. Je suis totalement en support de ça , a déclaré le ministre.

C'est important, quand le REM va partir, que les gens veuillent entrer dedans et y retourner. On veut un système fiable. J'apprécie que CDPQ ait décidé qu'il y a encore des risques de fiabilité. Attendons; on va y aller selon les experts.

Le télétravail est là pour de bon

Par ailleurs, Pierre Fitzgibbon, qui est aussi ministre responsable de la région de Montréal, a écarté l'idée d'exiger des employés de l'État qu'ils réintègrent les bureaux à temps plein afin d'aider à repeupler le centre-ville, bien que lui s'y trouve sur une base quotidienne.

Il y a un enjeu humain, aussi. On a appris le télétravail, on a appris à respecter la conciliation famille-travail. De dire que je veux tout le monde au bureau cinq jours par semaine, on ne peut pas aller là. Ce n'est pas correct de le faire.