54e Gala de la chanson de Caraquet : un important concours musical qui sert de tremplin

Le Gala de la chanson de Caraquet et le Petit Gala ne sont pas seulement des concours parmi les plus importants en Acadie, ils sont aussi et surtout des tremplins exceptionnels pour des musiciens francophones en tous genres.

Le gala principal en sera à sa 54e présentation, le 30 mai. Depuis 1968, plus de 600 artistes ont foulé sa scène.

Cette année, les responsables ont dû sélectionner les participants à travers un nombre record d'inscriptions, s’est félicitée la directrice générale Tanya Brideau.

Tanya Brideau a été nommée directrice générale du Gala de la chanson de Caraquet en 2020. Photo : Gracieuseté Gala de la chanson de Caraquet

Le choix s'est arrêté sur Jono de Dieppe, Myriam Thomas de Caraquet, et le groupe rock métal Messe de Bathurst, dans la catégorie auteur-compositeur-interprète. Dans la catégorie interprète, Vicky Haché d’Inkerman, Sabrina Goupil de Blackrock et Samantha Curry-Haché de Néguac sont en nomination. Et dans la section de la chanson étoile, on retrouve Philippe Collin de Bertrand, Anthony Robichaud de Petit-Paquetville et Myriam Thomas.

« Les gens vont être très impressionnés par une cohorte magnifique. Nous sommes très contents des finalistes sélectionnés. Nous sommes contents aussi d’avoir pu maintenir la catégorie interprète pour une deuxième année. On peut s’attendre à une finale agréable et explosive. » — Une citation de Tanya Brideau, directrice générale du Gala de la chanson de Caraquet

En plus de recevoir les conseils de la directrice artistique Katrine Noël, des Hay Babies, et de la directrice musicale Chloé Breau, ils auront droit au savoir de 11 formateurs pendant les jours précédents le gala du 30 mai, au Centre culturel de Caraquet.

Une vitrine unique pour tous les styles

Sabrina Goupil se dit choyée de faire partie des finalistes de cette cohorte.

C’est un début pour moi. Ça fait longtemps que je veux être chanteuse. Ma mère m’a poussée à m’inscrire cette année. Quand on m’a appelée pour me dire que j’avais été choisie, c’était comme un rêve , avoue cette jeune interprète qui veut surtout apprendre pendant son séjour.

Devant : Sabrina Goupil et Samantha Curry-Haché. À l'arrière : Vicky Haché, Myriam Thomas, Jacob Savoie et Sam Newman du groupe Messe. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Un fait intéressant est la présence du groupe Messe, un trio qui joue du rock métal, un style encore peu exploité en Acadie. Le bassiste Jacob Savoie jubile à l’idée d’avoir cette vitrine pour le groupe.

« C’est une chance pour que le monde nous découvre. Notre style n’est pas pour tout le monde, mais on sait qu’il y a des fans en Acadie. On veut tout apprendre ici. » — Une citation de Jacob Savoie, bassiste du groupe Messe

Le batteur San Newman voit de grandes portes s’ouvrir pour Messe avec le Gala de la chanson de Caraquet.

Nous avons un style frais, fort et percutant. On ne peut pas ignorer ce qu’on fait. Nous serons comme des livres ouverts pour apprendre , promet-il.

Petit gala et Trémolo

Six jeunes artistes âgés de 6 à 13 ans prendront part à la 4e finale du Petit gala, le 2 juillet. Il s’agit d’un événement d’une grande importance pour le Gala, soutient Tanya Brideau.

Ce sont nos futurs ambassadeurs de la culture francophone. Il y aura beaucoup d'émotions, ce sera très touchant. Déjà, on a les yeux qui brillent. On va planter une petite graine dans la tête de ces jeunes , affirme-t-elle.

Une nouveauté s’ajoute à la direction du Gala. Il s’agit de l’académie Trémolo, une école de musique qui démarre en septembre. Il y aura un espace académique pour les artistes de 10 à 17 ans, un volet récréatif et une section pour les activités communautaires, mentionne Tanya Brideau, qui a conçu cette idée avec Chloé Breau.