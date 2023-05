Benoît Lecours, propriétaire de la seule scierie indépendante en Ontario, est décédé

Benoît « Ben » Lecours est mort le 14 mai à l'hôpital Notre-Dame de Hearst à l'âge de 86 ans. Entrepreneur de longue date, il était propriétaire de Lecours Lumber Co Limited, une scierie située à Calstock, près de Hearst. Ceux qui le connaissent parlent d’une perte pour la région.

Les gens de Hearst reconnaissent M. Lecours comme une personne qui était attachée à la communauté.

Les témoignages recueillis par Radio-Canada à la suite de sa disparition sont unanimes à dire qu’il laisse un immense héritage.

Le maire de la ville de Hearst, Roger Sigouin, trouve que Benoît Lecours était un champion.

Avoir une personne comme M. Lecours dans une communauté, c’est avoir un champion. Des champions, il n’y en a pas beaucoup, il n’en reste plus beaucoup, mais M. Lecours a fait sa trace pendant bien des années dans la communauté de Hearst et dans l’industrie forestière , souligne-t-il.

Benoît Lecours et son épouse Photo : Avec la permission de Johanne Jolin

M. Sigouin n’oublie pas la générosité qui a toujours caractérisé Benoit Lecours dans la communauté.

« Il avait un hélicoptère. Il le déplaçait souvent dans des cas d’urgence pour aider à sortir les blessés de la forêt. Ce n'est pas quelque chose qu’on va oublier du jour au lendemain. Il a une image pour notre communauté. » — Une citation de Roger Sigouin, maire de la ville de Hearst

C’est un bâtisseur

Historienne et professeure à l’Université de Hearst depuis 30 ans, Marie Lebel connaissait aussi M. Lecours.

Le mot qui me vient en tête [pour le qualifier] c’est le "bâtisseur". Un bâtisseur de l'espèce qui caractérise Hearst, la francophonie de Hearst, l'entrepreneurship de Hearst , indique-t-elle.

Mme Lebel salue le travail de M. Lecours qu’elle identifie en une espèce de race d’hommes qui ont été capables de mettre en place des structures d’innovation, une technologie et une approche de la forêt.

Marie Lebel rappelle l’implication de Benoît Lecours dans les activités de la communauté.

« C’est quelqu’un qu’on voyait avec son épouse dans les événements communautaires. Qu’il s'agisse d’arts, de cultures et de toute célébration de l’histoire de Hearst. » — Une citation de Marie Lebel, historienne et professeure à l’Université de Hearst

Unique scierie indépendante de la province

Lecours Lumber Co Limited est aujourd’hui la seule scierie indépendante de la province.

Établie à Calstock en 1943, l’entreprise produit 80 millions de pieds-planche chaque année et emploie autour de 200 travailleurs.

C’est l’un des principaux employeurs de la région et de la Première Nation de Constance Lake.

Les origines de cette scierie datent d’il y a longtemps. C’est en effet en avril 1927, qu’Arthur Lecours, le père de Benoît Lecours, quitte le village de Sainte-Justine au Québec pour venir s’établir dans la région d'Hearst.

Sa famille et lui ont choisi une ferme de 150 acres située à l’est de Hearst.

Son frère Rosaire, couramment appelé Fred , viendra le rejoindre en août de la même année.

Issus d’une famille ayant travaillé dans le bois pendant plusieurs générations, les frères Lecours se mettent vite à l’exploitation de la forêt de Hearst.

En 1963, Arthur Lecours vend ses parts dans une usine à six de ses fils, dont Benoît Lecours.

Vue aérienne de la scierie Lecours Lumber Co Limited à Hearst. Photo : Avec la permission de Johanne Jolin

Cinq d'entre eux quitteront l’entreprise, d’autres mourront, et Benoît Lecours était devenu l’unique propriétaire de Lecours Lumber Co. Ltd. en 2004.

Il reçoit alors l’aide de sa fille Sylvette et de son fils Roger. Ce dernier deviendra, quelques années après, copropriétaire.

Le maire de la ville de Hearst souhaite que celui-ci continue le travail, amorcé par son père, pour le bien de l’économie locale.

Avec les informations de Francis Bouchard