Se remplir les yeux avant de perdre la vue

Edith Lemay et Sébastien Pelletier ont suivi au pied de la lettre les conseils de spécialistes qui leur suggéraient de remplir la mémoire visuelle de leurs enfants avant qu'ils ne perdent la vue. En fait, ils ont même été plus loin, jusqu'au bout du monde.

Plutôt que de les gaver d’images d'animaux et de paysages dans le confort de leur maison, le couple a décidé d'aller voir sur place, durant un long voyage sur plusieurs continents, avec leurs quatre enfants de 5 à 12 ans.

Pour l’instant, leur champ visuel de jour est excellent, alors on en a profité pour aller voir, non seulement des beaux paysages, mais des paysages très vastes où ils peuvent apprécier la grandeur des espaces , dit Sébastien Pelletier.

Le diagnostic final, rétinite pigmentaire, est tombé en 2018, après des mois d’investigations médicales et génétiques. Le couple a décidé de préparer les trois de ses quatre enfants touchés à ce qui allait arriver. Tous trois sont porteurs d’un gène qui les prive déjà de vision nocturne.

Au fil des années, leur vision périphérique va rétrécir, comme l'illustre l'album photo ci-bas. Il y avait donc urgence d’agir.

La famille aura passé 25 jours au Népal, une destination coup de foudre. Voici un des paysages mémorables qu'ils y ont vu. Voici ce qu'il en sera, une fois que la vision tunnel aura pris le dessus. L'évolution de la maladie n'est pas linéaire, mais la rétinite pigmentaire réduit progressivement le champ de vision bien en deçà de 20 degrés. La famille aura passé 25 jours au Népal, une destination coup de foudre. Voici un des paysages mémorables qu'ils y ont vu. Photo : Radio-Canada / Courtoisie Edith Lemay

Voici ce qu'il en sera, une fois que la vision tunnel aura pris le dessus. L'évolution de la maladie n'est pas linéaire, mais la rétinite pigmentaire réduit progressivement le champ de vision bien en deçà de 20 degrés. Photo : Radio-Canada / Courtoisie Edith Lemay

« Après avoir absorbé le choc, on a décidé de le dire pour pouvoir le vivre et faire quelque chose avec. » — Une citation de Sébastien Pelletier, père de famille

Edith Lemay, qui a toujours aimé la photographie comme loisir, a créé un blogue  (Nouvelle fenêtre) et une page Instagram pour que famille et amis puissent suivre les six voyageurs.

Pour moi, c’était compulsif de prendre des photos pendant le voyage. Je voulais capturer chaque seconde parce qu’ils vont être capables de voir les photos pendant longtemps, explique-t-elle. Ils vont perdre leur champ de vision, mais les photos et les souvenirs rattachés aux photos, ils vont les consulter longtemps.

Départ reporté, itinéraire modifié

Le départ de la famille devait avoir lieu au printemps 2020, mais comme tout le reste, le projet a été mis sur la glace avec la pandémie de COVID-19.

Deux ans plus tard, le sentiment d’urgence est encore plus pressant. Ce sera bientôt la fin du primaire pour Mia, leur aînée. La fenêtre pour un long voyage va se refermer. Afin de revenir avant la fin de la 6e année de Mia, il fallait partir au printemps 2022.

La jeune famille a aussi séjourné en Égypte. Photo : Gracieuseté : Edith Lemay

Même si c'était encore la pandémie, on s'est dit : on va aller là où c'est ouvert et on verra pour le reste […] L’Afrique australe était ouverte alors on a commencé par la Namibie , raconte le père de famille.

La situation géopolitique avait aussi beaucoup changé entre-temps. Ils ont donc mis de côté la Russie, prévue dans l’itinéraire initial, mais gardé leur idée de passer l’été en Mongolie. Se sont ajoutées des destinations imprévues qui sont devenues des coups de cœur, comme le Népal et l'Égypte.

Au fil des semaines, leur récit de voyage a fait fureur sur les réseaux sociaux. Leur histoire a fait le tour du monde aussi. Plus de 100 000 personnes suivent leur compte Instagram Le monde plein leurs yeux  (Nouvelle fenêtre) . Edith Lemay reçoit des centaines de témoignages lui disant que la famille est une inspiration.

Le couple est très surpris par la réaction des petits et grands médias qui, un peu partout sur leur passage, sollicitent des entrevues pour entendre leur histoire : The Guardian, NBC, CBS, The Independent, Times of India, RDI, etc.

Il y a les images et les rencontres aussi. Ici, au Népal, Léo et Colin jouent au ballon avec de jeunes moines. Photo : Gracieuseté : Edith Lemay

La famille reçoit aussi des témoignages provenant de gens qui vivent avec des troubles de la vue et la rétinite pigmentaire. Edith Lemay y puise beaucoup de réconfort.

Des gens qui vivent avec la rétinite pigmentaire nous disent à quel point ça les a touchés. Pour moi, ces témoignages étaient précieux, dit-elle. [Ils] nous disent qu’ils font des super belles vies et qu’ils sont heureux. Comme parent, c’est rassurant d’avoir ces témoignages-là.

Les retombées du voyage : simplicité et résilience

Edith et Sébastien ont tous deux laissé leur emploi pour faire ce voyage destiné à remplir la mémoire visuelle des enfants. Sébastien a pu vendre sa participation à l’entreprise pour laquelle il travaillait, ce qui leur a donné un coup de pouce financièrement.

Ensuite, le quotidien, tu le gères comme le quotidien à la maison. Tu te donnes un budget et tu essaies de le respecter , explique le père de famille. La famille de voyageurs a pu ainsi vivre et passer 384 jours en voyage en respectant son budget de 120 000 dollars, billets d’avion compris.

Edith Lemay et Sébastien Pelletier avec leurs quatre enfants de 5 à 12 ans, Mia, Léo, Laurent et Colin. Photo : Gracieuseté : Edith Lemay

Le quotidien, c'est aussi gérer trois valises pour six personnes, en faisant du français et des mathématiques afin de poursuivre la scolarité des enfants, tout en faisant de longs parcours en trains et en bus parfois bondés.

D’ailleurs au retour, ils réalisent à quel point l’essentiel se conjugue différemment ailleurs, et qu’il y a beaucoup d’objets inutiles dans notre société d’abondance. Autres leçons de vie de ce voyage : la résilience et l’adaptabilité.

J’étais impressionnée de voir à quel point ils apprennent à s'adapter, dit Edith. Et, avec la rétinite, la vision de mes enfants va changer beaucoup et mes enfants vont être toujours en adaptation, ils vont devoir se réadapter tout le temps.

Face à cette vague inattendue de popularité qui a déferlé sur eux, il y a beaucoup d’étonnement. Mais au fil du temps qui passe, Sébastien Pelletier et Edith Lemay ont compris qu’ils peuvent contribuer à faire connaître au public une maladie génétique. Une maladie dégénérative qui est irréversible, incurable.

Leur histoire a été suivie un peu partout sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu'elle n'est pas banale : trois des quatre enfants de la famille Pelletier vont perdre la vue graduellement à cause d'une maladie des yeux héréditaire, la rétinite pigmentaire. Les parents ont donc décidé de remplir leur mémoire visuelle en partant plus d'un an sur trois continents.

Il n’y a pas tant de recherches, déplore Edith Lemay. Ça prend de l'argent et c'est le seul espoir qu'on trouve quelque chose et que la progression de la maladie cesse chez mes enfants.

La semaine dernière, la famille était invitée à New York pour témoigner de leur expérience au Gala de la Fondation Fighting Blindness. C'est que d’autres ont constaté, bien avant eux, leurs qualités d’ambassadeurs pour cette maladie aux conséquences cruelles.

Mais avant qu’elles se fassent trop sentir, la famille repartira cet été emmagasiner, en Équateur, des images d’un autre continent.