Le gouvernement du Québec a annoncé des investissements de 111,7 millions de dollars pour la période allant de 2023 à 2025 afin d’améliorer les réseaux de transport routiers et aéroportuaires dans le Nord-du-Québec.

De ces sommes, 27,5 M$ seront consacrés à l’amélioration de l’état des chaussées, 14,7 M$ pour améliorer des structures et 68,6 M$ pour des projets aéroportuaires.

Parmi les 23 projets retenus pour la région du Nord-du-Québec figure la réfection et l’asphaltage de segments de la route 113 entre Lebel-sur-Quévillon et Chapais, dont l’état est jugé dangereux par des citoyens et élus du secteur.

Il est difficile d'éviter les trous dans certaines sections de la route 113. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Le ministre Jean Boulet a indiqué qu’il était conscient de l’état de dégradation de certains secteurs de la route 113.

Le député Denis Lamothe et moi-même sommes préoccupés par l’état de la route 113 entre Lebel-sur-Quévillon et Miquelon. Sachez que les tronçons problématiques seront traités en priorité afin de s’assurer de la sécurité des usagers. Ces travaux totaliseront environ 10 M$ , précise-t-il.

Le directeur général d’Eeyou Istchee Baie-James pour le ministère des Transports, Sébastien Doire, affirme que les travaux dans le secteur commenceront dès que la température le permettra.

On attend l’ouverture des usines pour du rapiéçage manuel à chaud parce qu’il faut attendre que l’été arrive pour pouvoir ouvrir ces usines. Dès le mois de juillet, il y aura des contrats de rapiéçage mécanisé en collaboration avec nos collègues de la SDBJ pour 10 kilomètres en 2023 et 10 kilomètre en 2024. Si la température nous le permet, nous allons continuer d’en faire le plus possible cette année , dit-il.

« Il y a quand même beaucoup de secteurs qui sont en [bonnes] conditions. On va cibler les endroits qui doivent être faits rapidement au niveau de la détérioration. On parle de certains secteurs, non pas un 10 kilomètres en longueur, mais d’aller cibler les endroits qui doivent être faits rapidement. » — Une citation de Sébastien Doire

Du côté de Matagami, des sommes sont prévues afin de remplacer des réservoirs de carburant d’aviation à l’aéroport.

Plusieurs interventions seront également réalisées sur la route reliant Matagami à Lebel-sur-Quévillon, notamment du rechargement granulaire et la reconstruction de ponceaux.

Investissements dans les aéroports du Nunavik

Au Nunavik, 18 projets ont été ciblés par le gouvernement. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Dans la région du Nunavik, 65,9 M$ seront investis afin d’améliorer les infrastructures aéroportuaires.

Les sommes seront répartis dans 18 projets, notamment aux aéroports de Kangiqsujuaq, d’Akulivik, d’Aupaluk et de Kangirsuk.