Un projet de rue-école voit le jour à Gatineau

Les ballons, vélos ainsi que les marcheurs ont pu circuler en toute sécurité sur la rue Bisson qui a été fermée temporairement, jeudi matin, à la rentrée et à la sortie des classes pour permettre aux élèves de l’école du Lac-des-Fées d'utiliser la rue en toute sécurité.

Cette initiative, une première à Gatineau, a été approuvée par le comité exécutif de la Ville et vise à créer une zone sécurisée et encadrée pour la traversée de la rue, ainsi qu’à favoriser le transport actif.

Pour le directeur de l’école, Martin Auger, cette initiative peut être bénéfique à la fois pour la santé des enfants, mais aussi pour l'environnement.

Notre mission, c'est la réussite de tous les élèves , a expliqué M. Auger. Ça peut paraître simple comme argument, mais le fait que les élèves se déplacent de façon active, on active les neurones du cerveau, on va s'oxygéner avant d'arriver en classe et par le fait même, on augmente les probabilités de réussite de nos élèves rendus en classe.

« L'objectif, c'est qu'on puisse avoir des élèves qui se déplacent de façon sécuritaire, qui se déplacent de façon active, puis on ne se le cachera pas, on veut réduire aussi l'empreinte écologique. » — Une citation de Martin Auger, directeur de l'école du Lac-des-Fées

Interrogés à la rentrée des classes, jeudi matin, plusieurs parents ont confié être ravis de voir ce projet qui encourage, selon eux, le jeu libre.

Martin Auger est le directeur de l'école du Lac-des-Fées, située dans le secteur de Hull. Photo : Radio-Canada / Nelly Alberola

Je trouve que c'est une super bonne idée. Avec mon fils, on habite un peu plus loin. On vient régulièrement en voiture, mais là ça nous incite à venir en vélo ou à pied , confie Anne-Marie Marquis, mère d’un élève. Les enfants jouent dans la rue, c'est vraiment le fun, ce matin, avec tous les enfants qui utilisent la rue, puis il n’y a pas de vapeur de voiture, c'est super.

Même son de cloche pour Aubin Tossavi, père d’un élève de l’école du Lac-des-Fées. C'est une très belle initiative qui permet à nos enfants de pouvoir jouir non seulement de la cour d'école, mais des rues avoisinantes, en toute sécurité.

Initiateur du projet pilote, l’organisme MOBI-O, croit que ce projet de rue-école était nécessaire, alors que le nombre d’infractions routières est en hausse autour des écoles de Gatineau.

C'est une initiative qui démontre la nécessité de mettre en place des mesures de sécurisation autour des zones scolaires , explique Kim Chainey, conseillère aux programmes scolaires pour Mobi-O.

Une rue-école à Ottawa?

Venue voir comment le projet-pilote se déroulait, la conseillère de Rideau-Vanier, Stéphane Plante souhaite reproduire cette initiative dans son quartier.

La conseillère confie, en effet, recevoir de nombreuses plaintes pour des infractions routières avec l’arrivée de plus en plus de familles dans son secteur.

J'ai des automobilistes qui se stationnent n'importe où quand ils déposent leurs enfants. Alors quand j'ai entendu qu'ils allaient faire une rue-école, je me suis dit : "Ah, je vais aller visiter ça parce que si on peut le faire ici à Gatineau, on peut le faire à Ottawa" , lance Mme Plante.

La conseillère de Rideau Vanier, Stéphanie Plante, discute avec Kim Chainey, conseillère aux programmes scolaires pour Mobi-O devant l'école du Lac-des-Fées. Photo : Radio-Canada / Nelly Alberola

La conseillère municipale compte d'ailleurs, dans les prochaines semaines, organiser une réunion avec la Ville et les initiateurs du projet pour voir comment mettre en place cette initiative à Ottawa.

Du côté de Gatineau, on espère que ce projet pourra se reproduire dans d’autres écoles de la ville.

On y va par petits pas. On veut démontrer que le système marche, mais je pense qu' effectivement, il faudra le faire dans plusieurs écoles. On est qu’au début , confesse le conseiller du district de Hull-Wright, Steve Moran. On veut démontrer que le système fonctionne. En Europe, ça se passe partout, au Japon aussi […].C'est ça qu'on souhaiterait faire à long terme.

Le projet pilote à l’école du Lac-des-Fées sera quant à lui reconduit le 25 mai et 1er juin prochain.

Avec les informations de Nelly Albérola