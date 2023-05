« Chez Pépère », la petite cabane à sucre dans la prairie

Edmond Boulet travaille dans le béton : il est l’un des fondateurs de Frères Boulet Ciment ltée, une entreprise phare du village de Somerset. À 79 ans, il continue de conduire une machine à charger pour alimenter l’usine.

L’idée de faire du sirop d’érable lui est venue quand il a remarqué une branche cassée sur l’un de ses arbres.

C’était pendant la COVID, alors tout était pas mal fermé, et puis là, un de mes érables coulait. J’ai dit, bon ben, je vais essayer ça, moi, de faire du sirop , lance-t-il, avec un sourire bienveillant, sous sa moustache et de fines lunettes.

Edmond Boulet a travaillé toute sa carrière dans l'industrie du ciment. Il n'avait jamais même fait de confiture avant qu'il ne décide de faire du sirop d'érable. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Friand de sucre et de traditions du Canada français, il a appris comment faire du sirop sur Internet. Je suis un novice là-dedans, je ne suis pas un expert, mais tout s'apprend à tout âge , assure-t-il.

C'est de l'ouvrage aussi [mais heureusement] mes petits-enfants cueillaient l'eau, parce que moi, j'ai seulement tant d'énergie , ajoute M. Boulet.

Avec moins d’une vingtaine d’entailles cette année, il a pu récupérer 55 gallons (208 litres) d’eau d’érable, ce qui a donné 4 litres et demi de sirop. Il a fallu 20 heures sur l’évaporateur pour en venir à bout.

M. Boulet a placé ce traîneau construit par son père dans la cabane à sucre. Il l'a utilisé pour transporter les seaux d'eau d'érable. Le grille-pain foncé, à côté, est dans la famille depuis plus de cent ans. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Ce printemps, il a pu suivre la tradition de lécher la palette pour la première fois, en trempant une palette dans le sirop qui bout.

Dans sa cabane à sucre, dont il vient de terminer les rénovations, chaque recoin porte la marque de l’ingéniosité incomparable de son créateur. La structure de bois recouverte de tôle n’est pas plus grande qu’une remise.

Une tapette à mouches sur un manche à balai lui permet d’ouvrir les fenêtres de ventilation au plafond et d’y écraser des mouches. Les poutres du toit sont des rondins de clôture. À l’extérieur, une table de pique-nique solide avec un cadre en acier est montée sur des rouleaux convoyeurs attachés à un cric, ce qui permet de les remonter pour immobiliser la table. J’ai toujours été un peu ingénieur , lance Edmond Boulet.

La cabane à sucre est dôtée d'un système de ventilation et d'un petit four à bois pour se chauffer. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Le précieux sirop manitobain

Des érables à Giguère (Manitoba maple) poussent dans sa cour et dans plusieurs rues du village. Ceux-ci produisent un sirop d’érable avec un goût unique. En ce qui concerne celui d'Edmond Boulet, le goût est plus prononcé, et le sirop est plus pâle.

Je le mange le matin avec mon gruau [...] Puis, des fois sur des muffins ou n'importe quoi. Puis, j'aime ça saucer aussi. Et des fraises fraîches du jardin dans le sirop d'érable, c'est délicieux , ajoute-t-il d'un air gourmand.

Quatre érables à Giguère devant la maison d'Edmond Boulet. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Les villageois ont été épatés par le goût du sirop, selon Edmond Boulet. Il croit, par ailleurs, que certains résidents auraient fait du sirop d’érable il y a 50 ou 60 ans.

Cette tradition provient des voyageurs qui sont arrivés au Manitoba en provenance du Québec, où ils avaient appris la pratique des Premières Nations, selon Roland Gagné. Le sexagénaire est un bénévole de longue date du Musée de Saint-Pierre-Jolys, situé dans le sud-est du Manitoba et il a aussi géré sa cabane à sucre.

Chaque année le festival Temps des sucres de Saint-Pierre-Jolys attire des centaines de visiteurs qui découvrent qu’il est possible de produire du sirop d’érable au Manitoba. Pour Roland Gagné, ce sirop est encore plus spécial que celui qui provient de l’est du pays.

Un pot du sirop d'Edmond Boulet. Il souligne qu'il ne vendra pas son sirop. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

C'est l'amour que tu fais dedans, en apprenant l’art de créer du sirop d’érable. Quand qu'on joue avec de petites quantités comme ça, on est capable d'arriver avec de différents goûts qu’une grosse érablière n’aurait pas , affirme-t-il.

M. Gagné note que le sirop provenant des grandes surfaces a un goût uniforme parce qu’il s’agit d’un mélange du sirop de plusieurs producteurs. Or, le sirop de chaque producteur a un goût qui lui est propre, avec autant de variété que du vin, soutient-il.

Il a récemment eu l’occasion de goûter le sirop de M. Boulet. On a partagé du sirop : lui a eu le mien, moi, j'ai mis le sien. Je l'ai goûté, puis je lui ai dit que c'était un des meilleurs sirops qu'on n'avait pas goûtés! , dit M. Gagné.

Quoi qu'il en soit, Edmond Boulet est formel : il ne vendra pas son sirop d'érable. Il est encore plus précieux si on peut seulement le recevoir en cadeau, ou le goûter autour d'une nappe à carreaux Chez Pépère Boulet.