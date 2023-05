Le système de convoyeur est responsable du récent feu à la mine Donkin

Le directeur général de la sécurité au ministère, Gary O'Toole, réitère que personne n'était dans la mine au moment du feu et que le convoyeur avait été arrêté, mais que le problème a commencé à la fin du quart de travail.

Ce roulement à billes surchauffé est entré en contact avec un convoyeur qui était arrêté pendant une période prolongée, ç’a probablement fait de la fumée tout au long de la journée, mais il y en a eu plus vers la fin de la journée, vers l'heure du dîner, et c'est à ce moment-là que cela est devenu perceptible , explique-t-il.

Il ajoute que l'incendie, qui s'est produit le 30 avril, a été rapidement éteint par le déclenchement d'un système d'arrosage automatique et l'arrivée d'une équipe.

Le ministère a donné l'ordre d'arrêter les opérations, puis l’ordre a été levé la semaine dernière.

Un gros camion qui quitte la mine de charbon Donkin en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

La mine est de nouveau opérationnelle et le ministère est convaincu qu'elle est sécuritaire, affirme Gary O'Toole.

Au moment de l'incendie, le système de convoyage ne fonctionnait pas et il était vide de tout charbon , dit-il.

Le filon de charbon lui-même n'a pas été impliqué dans l'incendie et nous pouvons confirmer qu'il n'y a eu aucune action de conformité antérieure depuis la réouverture de la mine en septembre directement liée à la cause de l'incendie ou à l'intervention d'urgence du 30 avril.

Gary O'Toole, directeur général de la sécurité au ministère du Travail, soutient que l'exploitant de la mine, Kameron Coal, ne fera l'objet d'aucune sanction à la suite de l'incendie. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Gary O'Toole précise aussi que les bandes transporteuses qui déplacent le charbon de la mine souterraine vers la surface sont résistantes au feu.

Il indique que l'exploitant de la mine, Kameron Coal, ne sera pas puni à cause de l'incendie, mais que l'entreprise va inspecter le système de convoyage de plus près après chaque quart de travail.

La surveillance du monoxyde de carbone sera également ajustée à un niveau inférieur à ce qui est requis , déclare Gary O’Toole. Ça va augmenter la sécurité des travailleurs et augmenter la capacité de détecter les incendies potentiels encore plus tôt.

Il souligne que la mine Donkin est le lieu de travail le plus réglementé et le plus inspecté de la province et que le ministère a intensifié ses inspections surprises.

La plus récente a eu lieu le 16 mai 2023 et il n’avait rien à changer.