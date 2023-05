Le port d’Iqaluit n’a toujours pas de plan opérationnel

Le port, qui est situé dans le sud-ouest de Koojesse Inlet, près d’Iqaluit, devait initialement être fonctionnel en cours d’automne, mais l’absence de plan opérationnel a retardé cet objectif. Le plan doit dicter le fonctionnement des activités du port en établissant, en autres, les mesures de sécurité et d’urgence, le personnel, les éventuels frais d’amarrage et l’entretien.

Le sous-ministre adjoint assure toutefois que le plan opérationnel sera prêt à temps pour la saison de cargo, au mois de juillet. « [Le plan] a été rédigé et nous peaufinons les derniers détails , affirme le sous-ministre adjoint du ministère du Développement économique et des Transports, John Hawkins. Il indique que son ministère doit notamment choisir un opérateur portuaire et déterminer quel sera l’ordre de priorité d’amarrage des navires.

Au Nunavut, la saison d’approvisionnement s’échelonne chaque année de la mi-juin au mois d’octobre, lorsque les eaux sont libres de glaces. Les collectivités du territoire n’étant pas reliées par des routes, l’acheminement de marchandises dépend des transports maritimes, en été, et aériens, tout au long de l’année.

Un navire de ravitaillement dans la baie de Frobisher, près d'Iqaluit Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

« C’est sûr et certain que ça commence à être tardif », affirme David Rivest, le président-directeur général du transporteur maritime Desgagnés Transarctik, qui opère Nunavut Sealink and Supply Inc. (NSSI) au Nunavut.

« Mais nous sommes capables de nous adapter et d’incorporer [les] méthodes et procédures opérationnelles que nous avons toujours appliquées », précise-t-il.

Il attend des réponses au sujet, notamment, des règlements de sécurité, des heures d’ouverture et du protocole entourant la priorisation des certains navires plutôt que d’autres durant l’amarrage au poste à quai.

L’avenir de la route Akkiliq, qui relie le nouveau port à la ville est aussi incertain. Une fois le nouveau port fonctionnel, cette route de gravier, qui est sous la responsabilité de la Ville, sera empruntée par des véhicules lourds transportant de la marchandise, ce qui soulève des questions de sécurité pour la Municipalité.

Le sous-ministre adjoint affirme que la Ville a débuté la conception préliminaire des améliorations de la chaussée en 2018, mais qu’« aucune estimation finale des coûts n'a été élaborée et aucun accord final n'a été conclu pour le moment », dit-il.

Le projet de port en eaux profondes est le fruit d’une vingtaine d’années de discussions. Il doit permettre à des navires industriels et de ravitaillement d’y accoster, ce qui, à terme, doit contribuer à accroître l’efficacité du transport maritime dans la région.

Jusqu’à présent, comme les eaux autour du port actuel ne sont pas suffisamment profondes, les bateaux de ravitaillement devaient s’arrêter dans la baie de Frobisher et acheminer leurs marchandises vers Iqaluit à marée haute par l’entremise de barges.

En 2016, Ottawa a octroyé une enveloppe de près de 64 millions de dollars au gouvernement du Nunavut pour la construction du port. Pour sa part, le gouvernement territorial a déboursé environ 21 millions de dollars.