L’idée d’une marina au centre-ville de Windsor relancée par un élu

La Ville prévoit de dépenser 37 millions de dollars pour une nouvelle esplanade publique qui irait de l'hôtel de ville à la rivière Détroit. Elle accueillerait notamment des camions de nourriture, une scène et une grande patinoire extérieure. Toutefois, avant que le conseil municipal ne s'engage pleinement dans ce projet d'envergure, le conseiller Fred Francis souhaite explorer d'autres moyens de contribuer à la revitalisation du centre-ville.

C'est là que nous voulons attirer plus de gens, c'est là que nous voulons attirer plus d'activités , dit-il.

Selon lui, la construction d'un port de plaisance au centre-ville pourrait être plus rentable et avoir un impact plus positif sur le centre-ville.

Si nous sommes condamnés à dépenser plus de 40 millions de dollars, il faut en discuter , souligne M. Francis. Est-ce la meilleure façon de procéder ? Ou bien d'autres personnes ont-elles d'autres idées à court terme ?

M. Francis précise qu'il n'est pas opposé au concept d'esplanade publique : c'est un plan que nous pourrions repousser de cinq à dix ans . Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un investissement urgent à l'heure actuelle , ajoute-t-il.

Dans l'immédiat, les problèmes de sécurité doivent être résolus en améliorant l'éclairage, l'aménagement des rues et les caméras de sécurité.

Nous devons mettre en place des initiatives et des investissements en matière de sûreté et de sécurité pour que les gens se sentent à l'aise lorsqu'ils reviennent au centre-ville , poursuit-il.

Il estime que l'idée d'un nouveau port de plaisance attirerait plus de gens dans le centre-ville et contribuerait à créer une atmosphère plus sûre.

Le port pourrait aussi attirer les plaisanciers du Windsor Yacht Club, situé à l'extrémité est, et de la marina de Lakeview Park, qui viendraient profiter du centre-ville et de ce qu'il a à offrir en matière de boutiques et de restaurants.

Des croquis datant du début des années 2010 montrent à quoi pourrait ressembler un port de plaisance dans le centre-ville, après que le conseil municipal de l'époque en a exploré l'idée. Photo : Ville de Windsor

Un projet ancien

Entre 2000 et 2014, les conseils municipaux précédents ont étudié la possibilité d'installer une marina le long de la rivière dans le centre-ville de Windsor.

Des études ont été réalisées, des esquisses ont été créées, mais le projet ne s'est jamais concrétisé.

L'ancien maire Eddie Francis, le frère de Fred, était un grand défenseur de l'idée, qui comprenait un canal qui se rendrait jusqu'au cœur de la ville.

Pour le directeur de l'Autorité du port de Windsor, l'idée est bonne. Peter Berry explique avoir soutenu le projet initial lorsqu'il a été discuté par les conseils précédents. L'autorité portuaire a même payé pour certaines des études, indique-t-il.

M. Berry se souvient que le coût a été un obstacle majeur lors de l'étude précédente de ce projet.

Le coût de l'utilisation de l'acier était alors quelque peu prohibitif. Cependant, si les lieux changent et si la volonté est là, c'est quelque chose que nous serions tout à fait disposés à envisager , soutient M. Berry.

Il estime qu'il faudra au moins deux ans pour mener à bien un tel projet, le temps de mener les études et d'obtenir les approbations et les permis.

De son côté, le président de la zone d'amélioration commerciale du centre-ville se dit favorable à tout projet qui contribue au développement économique et à la vitalité du centre-ville .

Qu'il s'agisse de l'esplanade publique, d'un parc, d'un port de plaisance, d'une patinoire ou de tout autre projet, notre principal objectif est qu'il ait un impact positif sur l'économie locale et qu'il contribue à la croissance globale et au bien-être du centre-ville et de la communauté dans son ensemble , précise Chris MacLeod.

Fred Francis dit ne pas être marié avec l'idée d'une marina au centre-ville, mais qu'il souhaite explorer d'autres avenues avant de s'engager à investir des dizaines de millions de dollars près du nouvel hôtel de ville.

Avec des informations de CBC