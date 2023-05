Des récoltes détruites par le froid en Estrie

Marc-Antoine Provencher a perdu jusqu’à 900 kg de sa récolte qui a gelé. Le mercure a atteint -5 degrés dans la nuit de mercredi à jeudi dans la municipalité, rappelle le producteur d’asperges.

C’est une perte en argent de 10 000 $, a-t-il souligné en entrevue à l’émission Par ici l’info.

Les vignerons écopent aussi

Branle bas de combat aussi au vignoble La Halte des Pèlerins à Sherbrooke. L’équipe travaille d’arrache pied pour réchauffer les vignes et limiter les dommages.

« Ça se compte en minutes les dodos que j’ai eus à date. » — Une citation de Marco Corbin, propriétaire de La Halte des Pèlerins

Le vigneron a dû allumer des feux dans les rangs de vignes pour espérer augmenter la chaleur ambiante, et ainsi sauver sa future récolte. Photo : Courtoisie Vignoble du PicBois

Même scénario à Brigham au Vignoble du PicBois, où les vignerons qualifient leur dernière nuit comme infernale . Ils ont allumé des feux au bout de chaque allée de vignes dans l’espoir de réchauffer les bourgeons.

C’est environ 30 cordes de bois et deux tonnes de foin qui ont brûlé dans les champs depuis les derniers jours.

Tous nos cépages qui sont plus hâtifs, on a des dégâts. On a plusieurs bourgeons sur chaque plant de vignes qui sont endommagés. C’est certain que la production va être moins bonne qu’on l'aurait espéré , raconte, son propriétaire, David Pollender.

Avec les informations de Brigitte Marcoux