« Je m’excuse », dit Bernard Drainville au sujet du salaire des enseignants

« S’il y a des personnes qui se sont senties blessées, surtout des enseignantes, des enseignants, oui, je m’excuse », a dit le ministre québécois de l’Éducation Bernard Drainville au sujet de ses propos de mercredi sur le salaire des députés et le salaire des enseignants qui ont soulevé l’indignation.

Tu compares vraiment le job d'enseignant au job de député? Tu es en train de me dire que ça se compare? , avait-il répondu mercredi au chroniqueur Michel David du quotidien Le Devoir, qui lui demandait pourquoi les enseignants québécois ne méritaient pas d'être parmi les mieux payés au Canada, alors que leurs députés sont en voie de le devenir.

J’ai jamais voulu insinuer que les enseignants et enseignantes sont moins importants que les députés. Je considère que toutes les professions et tous les métiers méritent le même respect , s’est-il expliqué jeudi lors d’un point de presse à Lévis. Qu’on soit enseignante, qu’on soit infirmière, qu’on soit machiniste, plombier, travailleur de la construction, agriculture… On mérite tous le même respect.

« Je me suis mal exprimé. Maladresse, je pense que c’est un très bon mot [...] Mon intention était juste de dire que les métiers sont tellement différents les uns des autres, ça devient difficile de comparer. » — Une citation de Bernard Drainville, ministre québécois de l'Éducation

Changement de position sur le salaire des députés

Une vidéo datant de 2015 a également ressurgi mercredi sur les réseaux sociaux. On y voit Bernard Drainville, à l’époque député péquiste sous Pierre Karl Péladeau, affirmer qu’une proposition du gouvernement libéral visant à augmenter le salaire des députés de 30 % n’avait aucun bon sens .

Comment explique-t-il alors, sept ans plus tard et député pour la Coalition avenir Québec (CAQ), être en faveur d’une telle hausse?

Les circonstances ont changé , a-t-il répondu jeudi. C’était déjà très exigeant, mais ce l’est encore davantage aujourd’hui. Le nombre d’heures travaillées n’a pas diminué, bien au contraire. Mais le climat dans lequel les députés travaillent est extrêmement confrontant par moments. Donc cette hausse salariale, c’est vraiment pour valoriser la profession de député, pour compenser justement certains des côtés moins agréables du métier.

Il assure que les députés de la Coalition avenir Québec pourront voter comme bon leur semble sur la question de la hausse de leur salaire.

Et quant à savoir si le salaire des enseignantes et enseignants devrait aussi être augmenté, Bernard Drainville assure qu’il souhaite que ceux-ci soient mieux rémunérés, mais que cela doit être réglé à la table des négociations .

Au sujet des négociations avec les enseignants, sa collègue Sonia LeBel, présidente du Conseil du Trésor, a affirmé quelques heures plus tôt jeudi que Québec est prêt à faire face à une grève éventuelle, qui a précisé du même souffle qu'elle ne la souhaite pas .