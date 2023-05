Des élèves de Rustico fabriquent des radeaux avec des débris de Fiona

Les élèves de l'école Saint-Augustin se sont transformés, le temps d'une matinée, en constructeurs de bateaux. Leur enseignante Julie Gagnon leur a demandé de fabriquer des petits radeaux en bois, afin de mettre en pratique les enseignements de mathématiques et d'en apprendre plus sur la construction durable.

Je leur ai dit "vous devez quitter l'île, mais vous devez vous bâtir un radeau, il faut qu'il soit le plus écologique possible" , raconte Julien Gagnon. On a eu cette discussion-là, pas de plastique, etc., alors je les ai mis à la tâche, puis ça a fait de beaux bateaux, puis ça combine des mathématiques là-dedans , poursuit-elle.

L'enseignante Julie Gagnon demande à ses élèves ce qu'ils ont appris en mettant leur bateau miniature à l'eau et notamment pourquoi certains ont chaviré. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

J'ai commencé à faire des idées et puis j'ai pris beaucoup de petits morceaux de bois et j'ai fait une base. Après j'ai pris de l'écorce et j'ai fait comme un catamaran. Mais comme avec une voile différente et une courbe à la fin , détaille Leo Cerna-Ferguson.

Leo Cerna-Ferguson et Félix Aubert. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Félix Aubert confie quant à lui que l'exercice était plus compliqué qu'il ne l'avait initialement envisagé. J'avais besoin de recommencer mon bateau parce que je ne savais pas faire. Alors ouais, c'était vraiment plus que difficile que je pensais , raconte le jeune garçon, qui souhaite recommencer l'expérience en 7e année.

Les élèves ont construit leur embarcation miniature avec des débris de la tempête Fiona, de la ficelle, de l'écorce et du jute, entre autres. Seule ombre au tableau écologique, l'utilisation de colle.

Lucie Arsenault a fait flotter son radeau pendant plusieurs secondes avant de le reprendre avec elle. D'autres enfants ont laissé filé leur embarcation au loin. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Leo Cerna-Fergusson a particulièrement aimé l'aspect environnemental de l'exercice. C'était le fun de créer un bateau sans détruire la nature, mettre plus de plastique dans la nature , affirme-t-il.

Les élèves sont allés à tour de rôle dans l'eau pour mettre leur radeau miniature à l'eau. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Chaque élève a pu tester sa création au bord de l'eau. Certains radeaux ont chaviré en quelques secondes, notamment en raison d'une base trop étroite et d'une voile trop haute. D'autres sont certainement encore en train de voguer.