Les salles d’opération d’Horizon Santé-Nord ne fonctionnent pas à 100 %

Un porte-parole de l’établissement de santé précise dans un courriel que le manque de lits est aussi en cause.

Dans la même déclaration, il souligne que l’hôpital a tout de même pu réaliser 15 106 opérations chirurgicales entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.

Cela représente environ 95 % du nombre d’opérations réalisées en 2019-2020, avant la déclaration de la pandémie de COVID-19.

La situation à HSN peut avoir un effet domino ailleurs dans la région, affirme Sue LeBeau, PDG de l’Hôpital général de Nipissing Ouest. L’inquiétude c’est que l’impact peut être ressenti dans des hôpitaux, puis dans des milieux qui sont au-delà de l'hôpital [Horizon Santé-Nord].

« Nous avons un système qui est très interrelié. Un plus petit hôpital comme le mien, par exemple, peut-être enverrait des patients [à Sudbury] ou recevrait des patients avant et après les chirurgies. » — Une citation de Sue LeBeau, présidente-directrice générale de l’Hôpital général de Nipissing Ouest

Alors ça peut faire que des lits sont occupés ici par du monde qui attend une opération et puis que ça fait un refoulement dans la salle d'urgence , ajoute Mme LeBeau.

La privatisation serait en cause

La députée néo-démocrate de Nickel Belt et porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé, France Gélinas, déplore que des salles d’opération, construites aux frais des contribuables, ne soient pas utilisées.

Le gouvernement ne leur donne pas les ressources nécessaires pour être capables de satisfaire les besoins de la population , a-t-elle déclaré.

Tout le monde connaît quelqu'un qui est sur une liste d'attente pour une procédure, que ce soit un remplacement du genou, de la hanche ou quoi que ce soit , ajoute-t-elle.

La députée néo-démocrate ontarienne de Nickel Belt, France Gélinas. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

À Sudbury, le temps d’attente entre la décision relative au traitement pour une intervention non prioritaire, comme un remplacement de genou, et l’opération chirurgicale peut atteindre 177 jours, soit 20 de plus que la moyenne ontarienne.

C’est sans compter l’attente pour la consultation initiale.

Mme Gélinas estime que la privatisation des services est grandement responsable de la pénurie de personnel dans le secteur public.

« Je dirais que le manque de ressources à Horizon Santé-Nord et à tous les autres hôpitaux qui ont des salles d'opération, c'est volontaire [de la part du gouvernement] pour que les gens soient tellement tannés d'attendre qu'ils disent oui à l'idée des services privatisés. » — Une citation de France Gélinas, députée de Nickel Belt et porte-parole du NPD en matière de santé

Elle dit comprendre les patients qui sont fatigués d’attendre. Mais c’est à cause du manque d’infrastructures que les délais sont longs. C'est à cause du manque de volonté politique de M. Ford et de son gouvernement qu'on ne s'attaque pas aux listes d'attente de façon plus active.

La députée de Nickel Belt souligne que les cliniques privées n’auront pas beaucoup d’incitatifs pour s’installer dans la région de Sudbury ou les environs.

« Dans le Nord de l'Ontario, on n'en aura pas de clinique privée. Il n'y a pas d'argent à faire dans le Nord de l'Ontario. » — Une citation de France Gélinas, députée de Nickel Belt et porte-parole du NPD en matière de santé

Selon la porte-parole de l’opposition en matière de santé, la privatisation ne fera qu’empirer la pénurie de personnel dans le Nord, car plusieurs médecins et autres professionnels de la santé seront attirés par les cliniques privées au sud.

France Gélias invite la population à voter lors du référendum citoyen organisé par la Coalition ontarienne de la santé pour arrêter la privatisation.

Le vote a lieu le 25 et le 26 mai dans des bureaux de vote un peu partout dans la province.

L’emplacement des bureaux de vote est partagé sur le site au publichospitalvote.ca qui donne aussi l’option de voter en ligne.

La province répond

Le bureau de la ministre de la Santé, Sylvia Jones, a aussi répondu à la demande d’information par courriel, en mentionnant quelques-uns des investissements en santé dans le Nord de l’Ontario.

« Notre gouvernement reconnaît que les résidents du Nord de l’Ontario font face à des réalités uniques en matière de soins de santé comparativement aux habitants d’autres régions de la province. » — Une citation de Déclaration écrite du bureau de la ministre de la Santé

Le ministère cite notamment un montant de 7,36 millions de dollars pour 77 nouveaux médecins avec l’Initiative de recrutement et de maintien en poste dans le Nord et en milieu rural, de même que l'argent pour rembourser les déplacements des patients vers le sud.

Il mentionne aussi un investissement de 32 millions de dollars cette année pour les salaires et avantages sociaux des résidents, l’éducation et la formation en médecine, les programmes paramédicaux et le Programme de résidence en médecine familiale des Premières Nations éloignées à l’École de médecine du Nord de l’Ontario.

Avec les informations d'Orphée Moussongo et de Miguelle-Éloïse Lachance