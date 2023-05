Des nuits blanches pour protéger son champ de fraises

Vincent Méthot, propriétaire de la ferme François et Lise Méthot, à Lévis, a passé sa quatrième nuit blanche en 10 jours. Il a 60 acres de fraises à protéger.

On est en période de floraison, il faut protéger les fleurs contre le gel à partir de zéro degré , dit l’agriculteur.

Pour se faire, il doit protéger sa récolte avec de l’eau, les couvrir n’étant pas assez efficace.

Vincent Méthot a 60 acres de fraises à protéger en période de gel. Photo : Radio-Canada / Cimon Leblanc

En période de gel, il y a de la glace sur les plants. L’eau qu’on va gicler sur les plants dégage une chaleur et ça reste toujours un peu au-dessus de zéro , explique-t-il.

« Il ne faut pas arrêter sinon tout meurt! Il ne faut pas que les pompes et la mécanique nous lâchent parce que c’est mortel pour le plant. » — Une citation de Vincent Méthot, producteur de fraises

Plusieurs heures de travail

Vincent Méthot et son équipe doivent toujours être à l'affût la nuit. On dort sur une oreille, le thermomètre à côté. On regarde à tout moment notre système d’alarme au cas où la mécanique nous lâche.

Des gicleurs fonctionnent toute la nuit en période de gel pour protéger les plants de fraises. Photo : Radio-Canada / Cimon Leblanc

La situation fait toutefois partie de la réalité des producteurs de fraises. Bon an mal an, il y a toujours des risques de gel. Il faut tout installer nos systèmes. Ça fait partie de notre travail chaque année , dit-il.

Mais, cette année est tout de même exceptionnelle avec ses longues périodes de gel la nuit, selon lui. Souvent, au printemps, on a des gelées de fin de nuit qui ne durent pas aussi longtemps, donc ça ne glace jamais autant , poursuit Vincent Méthot.

Il espère que les nuits s’adoucissent au cours des prochains jours, mais il est conscient qu’il y a habituellement des risques de gel au sol jusqu’à la première semaine de juin.