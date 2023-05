La Maison Oxygène d’Alma obtient une aide financière de Québec

Le député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, et la ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, en ont fait l’annonce jeudi, au nom du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant.

L’enveloppe vise à soutenir et à rehausser les services offerts aux pères en situation de vulnérabilité et à bonifier l’offre existante. Elle permettra notamment de consolider l'intervention auprès des hommes vivant de la détresse psychologique ou des problèmes de santé mentale et de préserver le lien père-enfant.

La prévention de l'itinérance des pères et de leurs enfants, de la violence conjugale et du suicide est aussi visée.

Le soutien gouvernemental permettra aussi de faire face à la pénurie de main-d'œuvre et de favoriser la continuité des services.

Ce financement supplémentaire pour soutenir et maintenir la viabilité de l'organisme est une excellente nouvelle. J'invite les pères de la circonscription de Lac-Saint-Jean à ne pas hésiter à demander de l'aide lorsque le besoin se fait sentir. La santé et le bien-être des hommes, c'est une priorité , a déclaré le député Éric Girard, par voie de communiqué.