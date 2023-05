Complexe sportif de 100 M$ : l’Association de patinage de vitesse n’a pas été consultée

Il a tenu à clarifier son point de vue et ainsi faire taire les rumeurs voulant que son association ait demandé la construction d’un nouveau complexe destiné au patinage de vitesse. Il soutient que son regroupement n’a jamais été consulté.

J’étais au courant puisque Pierre Lavoie m’avait contacté pour un nouveau complexe sportif sur le site de l’université comprenant un complexe pour une piscine et une patinoire pour le patinage de vitesse. Mais je n’ai jamais été consulté pour un projet de 100 millions , a-t-il confié, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Il assure que le Centre Georges-Vézina convient bien au patinage de vitesse puisqu’il comporte une glace olympique. Par contre, il croit qu’une mise à niveau serait nécessaire.

On enlève les bandes et on les remplace par des matelas appropriés , propose-t-il.

Lors de l’annonce, par la mairesse Julie Dufour, du dépôt d’un projet de complexe sportif au gouvernement provincial, Christian Simard a appris que les Comètes de Chicoutimi étaient au cœur des discussions.

Nous, ce qu’on demande, c’est d’être écoutés et d’être pris en compte. En ce moment, ce n’est pas le cas pour le projet de 100 millions. Si ce fameux comité existe pour monter le dossier, on voudrait en faire partie pour mettre notre point de vue sur la cause. On ne veut pas arriver avec un tout fait qui ne correspond pas à nos besoins. C’est pour ça qu’on veut être partie prenante , martèle Christian Simard.

Un dossier politique

Le volet politique du dossier fait en sorte, selon lui, que l’on assiste à une véritable joute . Le président aimerait que les paliers municipal et provincial s’entendent sur un projet commun qui pourra satisfaire toute la communauté de Saguenay.

Même si le Centre Georges-Vézina était rénové pour répondre aux besoins du patinage de vitesse, la région va continuer de faire piètre figure comparativement à d’autres centres sportifs de la province selon Christian Simard,

On a des villes comme Rimouski, Matane et Rivière-du-Loup qui offrent le service de glace olympique avec bandes. Mais je suis sûre que ça va venir et qu’on va mettre des matelas , prédit le président régional qui rappelle que l’installation de matelas est nécessaire afin d’assurer la sécurité des patineurs.

