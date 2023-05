La Sûreté du Québec dit avoir arrêté la tête dirigeante d’un réseau de trafiquants

Selon Nancy Fournier, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), il s’agit de François Heng, un homme de 41 ans domicilié à Montréal.

Heng est au nombre des 12 personnes arrêtées mercredi lors d’une frappe de la SQ à Val-d’Or, Longueuil, Montréal, Rouyn-Noranda et Amos.

L'opération policière amorcée tôt mercredi matin s’inscrit dans le cadre de la stratégie CENTAURE. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Il a comparu en fin de journée et fait face à des accusations de possession de stupéfiants et de complot en vue d’en faire le trafic.

Neuf autres individus arrêtés ont aussi comparu pour faire face à diverses accusations relatives au trafic de stupéfiants. Il s’agit de Jeff Bérubé-Dessureault, Denis Coulombe, Stéphane Aubin, Jason Matthew Dupuis, Brandon Kinsley Acelin, Karmron Joseph Magloire, Marc-André Marois, Tommy Diotte, et Michael Lalancette-Tanguay.

Dans le cas de Jeff Bérubé-Dessureault, un homme de 34 ans de Val-d’Or, une accusation de possession d’une arme prohibée chargée, soit un pistolet de calibre 25, figure aussi au dossier.

À l’exception de Michael Lalancette-Tanguay, tous ces individus demeurent détenus pour l’instant, en attendant la tenue d’une enquête sur remise en liberté.