Ces slogans sont, entre autres, « Show us your Regina » (montrez-nous votre Regina) et « The city that rhymes with fun » (la ville qui rime avec plaisir), utilisés pour la campagne. Les jeux de mots tentent de tirer profit de la prononciation similaire du nom de la ville de Regina et de vagina (vagin en anglais, NDLR).

Cette formulation a été vivement critiquée par des organisations, notamment un organisme qui vient en aide aux victimes d'agression sexuelle, Sexual Assault Services of Saskatchewan (SASS).

Selon les documents (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) , de nombreuses personnes se sont d'ailleurs inscrites pour acheter chandails avec les slogans controversés avant leur dévoilement officiel.

C’est ainsi que la mairesse de Regina, Sandra Masters, s'est vue demander si elle souhaitait en avoir un avant l'événement du 16 mars, date du lancement de la campagne.

La mairesse aimerait certainement en avoir un pour la scène, si possible , répond un conseiller en communication et en affaires publiques du bureau de Mme Master, dans un courriel datant du 27 février.

Mais mercredi, Sandra Masters a indiqué que l'échange portait sur un autre chandail. Je n'ai pas de chandail à capuche d’Experience Regina , a-t-elle signifié.

Plusieurs organisations au courant

Selon certains détails du dossier de présentation de la campagne, la vision de l'organisme pour le changement de marque était de rendre Regina sexy . Le mot sexy est d'ailleurs en gras dans le document.

La mairesse Sandra Masters a affirmé que l’expression était en termes de marketing, d'image de marque, ce qui signifiait rendre les choses excitantes et les mettre en valeur.

Le dossier de présentation indique également que plusieurs organisations ont eu un aperçu des projets de refonte de la marque, y compris de l'une des phrases qui ont fait capoter l'ensemble de la campagne. L’objectif était de recueillir leurs commentaires, mais ces réponses n'ont pas été communiquées à CBC /Radio-Canada.

Ces organisations incluent la Chambre de commerce de Regina, la Canadian Western Agribition, le Festival folk de Regina, le Centre Cornwall, l'Association des hôtels de Regina et les Jeux d'hiver de la Saskatchewan.

Selon des documents obtenus par CBC/Radio-Canada, le bureau de la mairesse de Regina semblait être au courant de ces slogans. Photo : Radio-Canada / Alexander Quon

Cependant, l'un des autres slogans utilisés dans les documents en ligne qui a suscité le plus de réactions, « Show us your Regina » (montrez-nous votre Regina), ne figure nulle part dans le document.

La mairesse Sandra Masters a déjà souligné qu'elle était très satisfaite du jeu de diapositives qui lui avait été présenté concernant la campagne publicitaire. Je pense que tout le monde dans la salle s'est dit "C'est bien, c'est logique" , affirme-t-elle.

D'autres courriels internes révèlent aussi que certains employés de la ville de Regina ont participé à des réunions au cours desquelles il a été question de la stratégie d'Experience Regina.

Avec les informations d'Alexander Quon