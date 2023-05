Un premier dispensaire de champignons magiques ouvre ses portes à Winnipeg

L'avocat des propriétaires de Magic Mush, Jamie Kagan, explique que ses clients souhaitent participer à la transition du produit vers un marché légal, comme avec l'industrie du cannabis. Il y a une demande et les clients recherchent des produits sécuritaires , argue-t-il.

Selon Santé Canada,  (Nouvelle fenêtre) les champignons magiques contiennent généralement de la psilocybine ou de la psilocine, qui sont des hallucinogènes.

Leur production, leur vente et leur possession demeurent illégales au Canada, sauf pour certaines personnes atteintes de problèmes de santé mentale qui peuvent accéder légalement à la psilocybine par l'intermédiaire d'un fournisseur de soins de santé à des fins thérapeutiques, d'après l'agence.

« Les propriétaires du Magic Mush sont conscients qu’ils prennent un risque. » — Une citation de Jamie Kagan, avocat des propriétaires de Magic Mush

L’avocat et ses clients espèrent voir le même encadrement que ce qu'ils ont vu dans d’autres villes canadiennes, c'est-à-dire une présence policière pour s'assurer que le produit soit vendu en toute sécurité et uniquement aux adultes .

Les murs intérieurs du dispensaire Magic Mush sur la rue Osborne, à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Josh Crabb

Santé Canada prévient que la prise de champignons magiques peut amener une personne à voir, entendre ou ressentir des choses qui n'existent pas.

La consommation peut également provoquer des troubles d'anxiété, de la peur, des nausées et des contractions musculaires, selon l'agence.

Une augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle est possible et « peut entraîner des "mauvais voyages" (ou "bad trips") ou des "retours en arrière" ».

Une forme de projet-pilote

Jamie Kagan précise que le dispensaire n’est pas situé près d'une école, mais plutôt dans un secteur commercial de la ville. Il affirme également que son client opère de manière « responsable et vend un produit naturel ».

Des livres et un menu de champignons sont affichés sur deux écrans et proposent différentes options. Il est possible d’acheter à la fois des champignons comestibles et des champignons magiques séchés.

Le magasin ne propose qu'une petite quantité de produits et ça demeure expérimental , souligne Jamie Kagan.

Les champignons magiques séchés sont vendus en emballage. Photo : Radio-Canada / Josh Crabb/CBC

Selon lui, Magic Mush devrait être autorisée à vendre son produit à titre de projet-pilote dans la communauté, notamment pour pallier certains problèmes de santé mentale. L'avocat estime que l'établissement n'est pas « une opération illégale qui doit être arrêtée ».

Tous les produits sont propres d’un point de vue médical et ce ne sont pas des stupéfiants de rue.

Dans un courriel, un porte-parole du Service de police de la Ville de Winnipeg précise qu'aucun constat d’infraction n'a été distribué et aucun produit n'a été saisi pour le moment.

