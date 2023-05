La MRC de Minganie adopte deux résolutions pour protéger la rivière Magpie

Lors de la séance du 17 mai, les élus ont adopté à l'unanimité deux modifications au schéma d’aménagement de la MRC qui vise à inclure une grande partie du bassin versant de la rivière Magpie dans l’affectation Protection / Conservation pour permettre la création de l’aire protégée Muteshekau-shipu.

L’Alliance Muteshekau-shipu, mise sur pied pour protéger la rivière Magpie de tout futur développement hydroélectrique, tente de faire inscrire la rivière au registre mondial des aires protégées.

Le schéma d'aménagement et de développement est le document de planification qui établit les lignes directrices de l'organisation physique du territoire d'une municipalité régionale de comté (MRC). Il permet de coordonner les choix et les décisions qui touchent l'ensemble des municipalités concernées, le gouvernement, ses ministères et ses mandataires.

Source : le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation