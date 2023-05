La C.-B. interdit les feux à ciel ouvert face au fléau de « l’activité humaine »

Avec une saison de feux de forêt hâtive et en raison de conditions météo propices au départ de nouveaux feux, il est interdit d’allumer des feux en plein air en Colombie-Britannique à compter de jeudi midi.

Cette mesure vise à prévenir les feux d’origine humaine alors qu’au cours des dernières 24 heures, cinq nouveaux feux de forêt ont été découverts à travers la province, sont quatre qui seraient d’origine humaine.

L'interdiction de faire des feux sera mise en place pour s'assurer qu'il n'y a pas de nouveaux départs de feu qui auraient pu être évités , souligne Hannah Swift, responsable de l'information sur les incendies du service des incendies BC Wildfire.

BC Wildfire a indiqué, mardi, que près des deux tiers des feux de forêt survenus dans la province depuis le début de l'année sont suspectés d'être d'origine humaine.

Nous constatons qu'environ 60 % des feux de forêt sont d'origine humaine. Et lorsqu'un feu est d'origine humaine, c'est généralement à proximité des communautés, pas toujours, mais la plupart du temps , explique Cliff Chapman, directeur des opérations de lutte contre les incendies de forêt pour BC Wildfire.

À partir du jeudi 18 mai, à midi, les brûlages à ciel ouvert de catégories 2 et 3 seront interdits dans toute la province. Selon les désignations provinciales, cette interdiction concerne les grands feux en plein air dont font partie les brûlages de chaume ou d'herbe.

Respecter l’interdiction sous peine d’amendes

L’interdiction s’applique également à l’allumage de feux d'artifice ou encore de lanternes sur tous les terrains publics et privés de la Colombie-Britannique.

Toute personne qui enfreint une interdiction de faire du feu est passible d'une amende pouvant atteindre 1150 $, ainsi que de nombreuses autres amendes.

Si le feu provoque un feu de forêt, la personne responsable est passible d'une amende correspondant au coût total de l'opération de lutte contre l'incendie et d'une peine d'emprisonnement d'un an.

Certains des feux de forêt les plus destructeurs de l'histoire de la province, dont celui d'Elephant Hill en 2017, sont d’origine humaine.

Les feux de camp autorisés

Les feux de camp ne font pas partie de l’interdiction, sauf sur le territoire du centre d'incendie de Prince George qui couvre la majorité du nord-est de la Colombie-Britannique. Les feux de camp n'y seront plus autorisés à partir de vendredi.

Ailleurs dans la province, les feux de camp doivent toutefois être de petite taille, ce qui signifie être limités à 50 centimètres de hauteur et 50 centimètres de diamètre. Les feux plus importants seront considérés comme appartenant à la catégorie 2, qui est interdite.

Les feux de camp sont autorisés dans une grande partie de la Colombie-Britannique, mais ils doivent être de petite taille et être entourés d'un coupe-feu - la zone doit être débarrassée des débris et de tout ce qui est combustible. Photo : CBC/Robson Fletcher/CBC / CBC/Robson Fletcher

Les autorités précisent qu'il faut, au moins, garder huit litres d'eau à portée de main lorsqu'un feu de camp brûle, et que les feux ne peuvent pas être laissés sans surveillance.

Il est très important que tous les habitants de la province se mobilisent , lance Hannah Swift.

Des dizaines de feux de forêt actifs et des avis de qualité de l’air

Si la communauté de Fort St. John a pu pousser un soupir de soulagement mercredi lors de l’annulation de l’alerte d’évacuation qui touchait l'ensemble de la municipalité. Les équipes de lutte contre les incendies combattent toujours le brasier Stoddart Creek qui menaçait la communauté.

Hannah Swift indique que les prochaines 24 à 48 heures seront déterminantes dans la lutte contre l'incendie de 215 km2 qui brûle à environ 25 kilomètres de Fort St. John. Les équipes se concentrent sur le flanc sud de l'incendie et ajoutent des lignes de contrôle entre les flammes et les zones habitées.

Au total, 60 feux sont actifs en Colombie-Britannique jeudi matin et certaines parties de la province sont recouvertes de fumée.

Des avis de mauvaise qualité de l'air sont en vigueur dans plusieurs villes, dont Prince George, où la fumée cause ou risque de causer une mauvaise qualité de l’air et une visibilité réduite, selon Environnement et Changement climatique Canada.

Avec des informations de Akshay Kulkarni et La Presse canadienne