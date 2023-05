Le transport collectif dans la Péninsule acadienne prend son erre d’aller

Au point qu’il a été décidé d’enlever bientôt le service de réservation de siège pour cet été, en pleine saison touristique, afin d’en favoriser l’utilisation.

Selon son porte-parole Cédric Landry, les citoyens dans le nord-est du Nouveau-Brunswick commencent à se faire à l’idée de la présence de l’autobus qui circule cinq fois par jour entre Caraquet et Shippagan, avec 34 points d’embarquement.

« Le projet a pris son erre d’aller et les gens l’utilisent de plus en plus. Ça commence à faire partie du paysage. » — Une citation de Cédric Landry, Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne

Le projet pilote lancé en novembre doit durer 34 semaines, ce qui l’amènera vers la fin de juin. La province a récemment accordé une somme de plus de 1 million $ pour la réussite de cette initiative.

La CSRPA récolte présentement les données sur ce qui fonctionne bien et ce qui devrait être amélioré avant la permanence du service. Elle analysera prochainement les coûts et la planification des opérations, explique Cédric Landry.

Des utilisateurs surprenants

Entre-temps, l’autobus poursuit ses trajets quotidiens et les utilisateurs semblent satisfaits, poursuit-il. Étonnamment, la clientèle n’est pas tout à fait celle anticipée, selon ses dires.

Le projet pilote de transport en commun dans la Péninsule acadienne comprendra six trajets aller-retour entre Caraquet et Shippagan. Photo : Gracieuseté : CSRPA

Nous voyons des utilités auxquelles nous n’avions pas nécessairement pensé. On embarque des gens qui vont à leur travail, surtout pendant l’hiver. Ils flairent l’occasion, ils n’ont pas besoin de faire réchauffer leurs voitures ou de la déblayer. Ce sont nos plus fervents utilisateurs. Ça leur sauve beaucoup de dollars en raison du prix de l’essence , dénote M. Landry.

Il soutient qu’on voit aussi des couples de personnes âgées qui empruntent l’autobus uniquement pour aller faire une promenade.

Après le projet pilote, la CSRPA cherchera à mettre en place trois circuits dans la Péninsule acadienne avec des liens à Bathurst et à Miramichi. Le service sera payant pour les utilisateurs, mais ce sera à prix modique, indique Cédric Landry.

On parle d’un projet de 1,2 million $ qui comprendra six autobus, cinq fourgonnettes, des horaires de semaine et possiblement de fins de semaine, des abribus si cela s’avère nécessaire et l’embauche de six conducteurs.

On estime le coût annuel de fonctionnement à un peu plus de 765 000 $.

Avec des informations de La matinale