Près d’un aîné québécois sur cinq vit dans un logement inabordable

Plus précisément, l'ISQ indique que chez les personnes âgées, les hommes gagnent environ 34 200 $ par an, contre 24 100 $ pour les femmes.

D'après Statistique Canada, le seuil de pauvreté après impôts, pour cette même année 2020, variait entre 14 431 $ et 22 060 $, pour une personne, en fonction du type de région de résidence.

L'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS), lui, jugeait que l'an dernier, un revenu annuel variant entre 25 128 $ et 34 814 $ était nécessaire pour qu'une personne seule puisse vivre dignement.

Selon l' IRIS , vivre dignement signifie d’être en mesure de faire des choix et de pouvoir faire face à des imprévus .

Dans l'ensemble du Québec, l' ISQ rapporte que 11 % de la population se trouve dans la même situation, soit le fait de consacrer une part trop importante de ses revenus au logement.

Plus nombreux à travailler

Toujours selon l' ISQ , le poids démographique des 65 ans et plus tend à s'accroître : en 2021, on comptait ainsi 1,75 million d'aînés au Québec, soit 20 % de l'ensemble de la population.

Environ un demi-siècle plus tôt, en 1971, les personnes âgées ne comptaient que pour 7 % de la population. Et dans moins de 20 ans, soit en 2041, l' ISQ estime que plus d'un Québécois sur quatre (26 %) aura atteint ou dépassé l'âge de la retraite.

D'ailleurs, le terme « aîné » est de moins en moins synonyme de « retraite ». En 2021, on comptait ainsi plus de 170 000 travailleurs aînés au Québec, soit 4,0 % de l'ensemble de la main-d'œuvre en emploi. En 2005, cette proportion n'était que de 1,5 %.

En 2021 toujours, le quart des hommes de 65 ans et plus travaillaient, contre 16 % des femmes de la même tranche d'âge.

Et chez ces aînés sur le marché du travail, la majorité (56 %) sont employés à temps plein, souligne encore l' ISQ .

Le fait que les trois quarts des aînés ont signalé, d'après les plus récentes données disponibles, qu'ils souffrent d'au moins une maladie chronique ne semble pas les arrêter : 93 % des personnes interrogées soutiennent que cela ne nuit pas, ou presque pas, à leurs activités quotidiennes, et 81 % jugent être en bonne, très bonne, ou encore excellente santé.

Enfin, depuis le début des années 2000, l' ISQ mentionne que les 65 à 74 ans sont les plus actifs sur le plan électoral, et ce, à tous les paliers.

Les personnes âgées sont aussi de plus en plus représentées au sein des conseils municipaux; en 2021, le tiers des maires et mairesses du Québec étaient des aînés, et un conseiller municipal sur cinq avait lui aussi atteint ou dépassé l'âge de la retraite.