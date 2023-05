Le président de l’UMQ mise sur les redevances minières et forestières

Le nouveau président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), Martin Damphousse, est d'avis que la part des revenus liés aux redevances minières et forestières qui est distribuée aux Municipalités est insuffisante.

Il indique avoir fait ce constat dans le cadre de sa tournée du Québec, qui vise à connaître les besoins et les priorités des municipalités de la province. Sa tournée doit se conclure à la fin du mois de juin.

Il était à Fermont mercredi pour rencontrer le maire Martin St-Laurent.

Concernant les redevances, à mon avis, il y a un manque important, surtout pour les villes hôtes des mines. Souvent, il y a une redevance importante qui va au gouvernement du Québec. La portion qui va aux villes n’est pas assez importante , déplore-t-il.

« Ces villes ont souvent d’immenses territoires. On parle de [plusieurs] kilomètres de route. Le transport de la matière des terres rares et du bois affecte les routes. Ce sont des coûts importants. » — Une citation de Martin Damphousse, président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ)

Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), Martin Damphousse, a rencontré mercredi le maire de Fermont, Martin St-Laurent. Photo : Gracieuseté de l'Union des municipalités du Québec

Alors que Québec compte présenter sa stratégie pour la protection du caribou forestier en juin prochain, le président de l' UMQ tient à consulter les Villes notamment au sujet des redevances forestières.

J’étais à Alma et au Saguenay. La forêt est un enjeu primordial. On apprend que Québec déposerait un nouveau plan sur les forêts en juin. Honnêtement, c’est préoccupant , juge Martin Damphousse.

Le nouveau président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), Martin Damphousse (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Il assure qu'il fera part de ses revendications au gouvernement provincial dans les plus brefs délais.

On est actuellement en discussion et en négociation avec l’ensemble des ministres du gouvernement. C’est sûr que, pour moi, [les redevances] vont faire partie de mes enjeux à plaider la cause , indique-t-il.

Le transport aérien régional

Il précise que les élus municipaux rencontrés lui ont dit être inquiets pour le transport aérien régional.

Je suis content que l’ancien président de l’ UMQ et maire de Gaspé, Daniel Côté, reste pour siéger comme président [d’office]. Le transport aérien est un dossier qu’il a porté à bout de bras. Ce n’est pas encore réglé, il y a des problèmes , souligne Martin Damphousse.

D'autres thèmes sont aussi abordés lors de sa tournée, notamment l'itinérance et la pénurie de main-d'œuvre.

Le président doit rencontrer les maires de Sept-Îles et de Rimouski dans la journée de jeudi avant de se rendre aux Îles-de-la-Madeleine vendredi.

L'UMQ compte aller à la rencontre d'une trentaine de maires et de mairesses du Québec dans le cadre de sa tournée.