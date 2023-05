Kyle Dubas ne sera pas de retour comme directeur général des Maple Leafs

Dubas, dont le contrat doit prendre fin le 30 juin, avait indiqué lors de son bilan de fin de saison, lundi, que la dernière année avait été éprouvante pour sa famille et pour lui et qu'il songeait à prendre une pause après cinq années à la barre de l'équipe torontoise.

J'aimerais remercier Kyle pour son dévouement sans borne lors des neuf dernières saisons avec l'organisation, dont les cinq dernières comme directeur général , a indiqué le président de l'équipe, Brendan Shanahan, dans un communiqué.

Kyle a entretenu une excellente culture au sein de notre vestiaire et de notre personnel, et a constamment poussé notre équipe à devenir meilleure saison après saison, a-t-il ajouté. Nous souhaitons à Kyle et à sa famille le meilleur pour la suite et nous le remercions pour ses précieuses contributions.

Dubas s'est joint aux Leafs en 2014 à titre d'adjoint au directeur général. Il a conduit les Marlies de Toronto, de la Ligue américaine, à la conquête de la Coupe Calder à la fin de la saison 2017-2018.

Nommé directeur général en mai 2018, en remplacement de Lou Lamoriello à 32 ans seulement, l'Ontarien a vu son équipe être évincée très tôt des séries éliminatoires chaque année depuis en dépit d'attentes élevées. Cette saison, elle s'est arrêtée au deuxième tour face aux Panthers de la Floride qui l'ont battue en cinq matchs.

L'annonce du départ de Kyle Dubas survient à six semaines du repêchage de la Ligue nationale et à sept de l'ouverture du marché des joueurs autonomes. C'est loin d'être un scénario idéal pour Toronto qui entame son intersaison la plus chargée depuis longtemps. Pas moins de 11 joueurs nécessitent de nouvelles ententes et deux de ses étoiles peuvent signer d'importantes prolongations de contrat, soit Auston Matthews et William Nylander.

Brendan Shanahan tiendra un point de presse en après-midi pour commenter la décision de l'organisation torontoise.