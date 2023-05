La N.-É. ouvre la voie à la culture du varech, une algue très en demande

Jusqu'à présent, la culture de cette algue jaunâtre était seulement possible dans des projets pilotes. La directrice de l'aquaculture chez Premium Seafoods au Cap-Breton, Michelle Samson, a été parmi les premières à se lancer.

L'année dernière, nous avons eu une tonne de varechs. C'était génial , dit la représentante de l'a compagnie d'Arichat. Nous avons surpassé les autres sites en Nouvelle-Écosse. Mais pourquoi? Nous ne le savons pas encore vraiment.

Comme les autres algues, le varech peut être utilisé comme additif dans les produits alimentaires, de santé et de beauté.

Le varech est une algue qui pousse rapidement. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Le Centre d'action écologique, un groupe environnemental basé à Halifax, a publié une analyse économique sur l'impact potentiel pour la Nouvelle-Écosse si la province arrive à capturer environ 10 % du marché nord-américain existant.

Le co-auteur de l’analyse, Arlin Wasserman, croit que cela pourrait se traduire par 38 millions $ pour le varech cultivé et transformé au cours des trois à cinq prochaines années. C'est une très bonne affaire , dit-il.

Il ajoute que la province est exceptionnellement bien placée pour gagner une part importante d'un marché régional de 200 millions $ au Canada et aux États-Unis.

Arlin Wasserman demande à la province d'agir rapidement pour profiter de la demande du marché nord-américain qui, selon le rapport, pourrait atteindre 53 millions de kilogrammes par an d'ici quelques années.

Le rapport indique que la Nouvelle-Écosse devrait viser une superficie d'océan à cultiver d'environ 1080 hectares, pour produire près de 5,4 millions de kilogrammes de varech d'ici cinq ans.

Une industrie à ses débuts

Charlene LeBlanc dirige LeBlanc Seeded Lines, une entreprise terrestre de semis de varech à Pubnico-Ouest.

Charlene LeBlanc a préparé le parc industriel en mer de Argyle pour accueillir la culture du varech. Elle a depuis quitté son poste à la municipalité pour lancer sa propre entreprise de démarrage de pousses de varech. Photo : Gracieuseté de Charlene LeBlanc

Elle dit que les approbations pour la culture de varech sur les permis d’aquaculture doivent se faire plus rapidement pour faire avancer l'industrie.

J'entends beaucoup de frustration que les gens attendent et attendent et ils continuent de se faire promettre que ce sera ajouter à leurs permis, en particulier ceux qui ont la culture de coquillages , dit-elle. Et ils attendent toujours.

Shannon Arnold, la directrice associée des programmes marins à l'Ecology Action Centre, participe également à un projet pilote de la culture du varech à Mahone Bay. Elle croit aussi qu'il est temps d'accélérer les approbations.

Nous ne voulons pas que la Nouvelle-Écosse soit devancée par ses voisins qui sont aussi très friands du varech.

Jusqu'à récemment, la culture du varech, une algue jaunâtre n'était approuvée qu'à titre de projet pilote en Nouvelle-Écosse. Photo : Gracieuseté de Premium Seafoods

Cette semaine, le ministère des Pêches et de l'Aquaculture de la Nouvelle-Écosse a informé l'industrie de l'aquaculture qu'il autoriserait les modifications aux permis de culture de coquillage pour ajouter le varech.

Michelle Samson qui travaille sur cette culture en marge depuis trois ans est très contente, surtout que le varech est une culture d'hiver récoltée en mai.

C'est une très belle opportunité pour les conchyliculteurs et la Nouvelle-Écosse de garder des gens toute l'année , dit-elle. Je pense que ce sera vraiment une année charnière pour le varech en Nouvelle-Écosse.