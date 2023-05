Sur la trace des plus grandes étoiles de l’Univers

Elles ont illuminé le cosmos naissant avec la lumière de millions de Soleils et, pour la première fois, des astronomes ont détecté la trace chimique d'étoiles supermassives, des monstres célestes dans une galaxie apparue il y a plus de 10 milliards d'années.

Nous pensons avoir trouvé un premier indice de la présence de ces étoiles extraordinaires , a annoncé Corinne Charbonnel, professeure d'astronomie à l'Université de Genève, dans un communiqué. Le superlatif n'est pas volé pour décrire des astres hors-norme, jusqu'ici uniquement théorisés.

L'étoile la plus massive observée à ce jour a une masse équivalente à celle d'un peu plus de 300 Soleils. Celle décrite dans une étude publiée dans la revue Astronomy & Astrophysics (Nouvelle fenêtre) (en anglais) la laisse loin derrière, avec une masse estimée entre 5000 et 10 000 fois celle du Soleil.

L'équipe menée par l'astrophysicienne, avec des scientifiques des Universités de Genève et Barcelone et de l'Institut d'astrophysique de Paris, avait théorisé leur existence en 2018 pour expliquer une énigme de l'astronomie : la grande diversité de composition des étoiles dans les amas globulaires.

Généralement très vieux, ces amas concentrent plusieurs millions d'étoiles dans un volume réduit. Les progrès de l'astronomie en dévoilent un nombre croissant, comme une sorte de chaînon manquant entre les premières étoiles et les premières galaxies. Notre voie lactée, qui contient plus de 100 milliards d'étoiles, compte environ 180 amas globulaires , rappelle le communiqué de l'Université de Genève.

L'énigme repose sur le fait que bon nombre des étoiles de ces amas contiennent des éléments exigeant des températures colossales pour être produits, jusqu'à 70 millions de degrés pour l'aluminium. Des températures bien supérieures à celles que les étoiles atteignent dans leur cœur, au maximum 15 à 20 millions de degrés comme notre Soleil.

La solution proposée est celle d'une pollution par une étoile supermassive jeune, seule à même d'atteindre une température aussi extrême. Les scientifiques imaginent que de telles étoiles supermassives sont nées par collisions successives dans l'espace restreint et très dense de l'amas.

Une étoile-graine