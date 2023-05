L’ex-journaliste Jean-Pierre Picard nommé à la direction éditoriale de la Nouvelle plume

Dans un communiqué publié sur la page Facebook de la maison d'édition, le président des Éditions de la nouvelle plume, Laurier Gareau, indique qu'il s’agit d’un poste à mi-temps que monsieur Picard occupera dès le premier juin .

Nous sommes ravis qu’une personne avec un bagage professionnel aussi diversifié, une fine connaissance du milieu et une créativité hors pair se joigne à notre maison d’édition , se réjouit Laurier Gareau.

Selon le communiqué, Jean-Pierre Picard est connu comme un bon conteur et il est auteur de livres publiés à La nouvelle plume ainsi que d’articles pour la revue littéraire À ciel ouvert, dont il est l’un des membres fondateurs.

De fait, la création et la diffusion littéraires me passionnent sous une forme ou une autre depuis longtemps. Je me réjouis à la perspective de contribuer à l’essor des Éditions de la nouvelle plume, à la veille de leur quarantième anniversaire , souligne Jean-Pierre Picard, dans le communiqué de presse.

Jean-Pierre Picard possède « une solide expérience comme administrateur d’organismes francophones », d'après le communiqué. En effet, il a été président du conseil d’administration des Éditions Louis Riel, précurseur des Éditions de la nouvelle plume.