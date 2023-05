Baisse des inscriptions au soccer en 2023

À l’aube de la saison estivale de soccer, les clubs de Saint-Félicien et de Roberval enregistrent une baisse des inscriptions chez les adolescents.

Le propriétaire d’Espace Soccer et membre du conseil d’administration de l’Association régionale de soccer (ARS), Benoît Lavoie, confirme que moins de jeunes se tournent vers le ballon rond, un sport pourtant devenu populaire au fil des ans en raison de son accessibilité à faible coût.

Cette année, les catégories 13 à 16 ans chez les filles comptent huit équipes dans la région, contre sept équipes chez les garçons. À titre comparatif, une trentaine de formations féminines et masculines composaient la ligue dans ces mêmes groupes d’âge en 2015.

Benoît Lavoie explique la baisse notamment par la popularité grandissante d’autres sports comme le deck-hockey et le baseball. Le volet compétitif offert par le club Venturi a aussi un impact sur le nombre d’inscriptions.

Ceux qui ont le potentiel plus haut se retrouvent dans le club voisin. Les jeunes s’en vont vers d’autres choses aussi. Il y a peut-être une réflexion à faire de ce côté-là , constate Benoît Lavoie.

La situation peut sembler paradoxale puisque la région n’a jamais été aussi bien nantie en termes d’infrastructures et de savoir-faire, avec la construction du stade de soccer Saguenay et l’embauche de personnel technique.

Autour de 3600 jeunes pratiqueront le soccer cet été dans la région, comparativement à 5000 avant la pandémie de COVID-19.

« On essaie de reprendre le haut du pavé, mais dans les catégories de 13, 14, 15 et 16 ans, on s’aperçoit qu’il y a une diminution. » — Une citation de Benoît Lavoie, administrateur, Association régionale de soccer

La baisse se fait aussi sentir chez les adultes, alors que les ligues amicales regroupent moins de participants.

Selon Benoît Lavoie, l’ARS et les clubs devront s’asseoir pour tenter de trouver des solutions, dans le contexte où une panoplie de sports individuels sont désormais à la portée des jeunes.

On devra voir comment on peut améliorer et ramener les jeunes sur les terrains de soccer. Comme éducateur physique, pour moi, l’idée de l’activité physique est très importante au bout du compte , conclut Benoît Lavoie.

Avec Frédéric Tremblay