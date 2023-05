Légère baisse des crimes haineux à Toronto, mais certains groupes sont plus ciblés

Le nombre total de crimes haineux signalés à la police de Toronto a diminué l'an dernier, mais ce taux reste plus élevé qu’avant la pandémie, selon un nouveau rapport.

Le Service de police de Toronto a présenté son rapport annuel sur les crimes haineux devant la Commission des services policiers de Toronto, jeudi.

Par rapport à 2021, le nombre d'événements haineux signalés est passé de 257 à 242, en 2022, ce qui représente une réduction d'environ 6 %. Le Service de police de Toronto avait recensé 210 crimes haineux en 2020.

Malgré une légère baisse des crimes haineux signalés en 2022, nous savons qu'ils continuent d'être sous-déclarés pour plusieurs raisons, notamment la peur et les représailles , estime le chef adjoint de la police de Toronto, Robert Johnson.

Le nombre de crimes haineux signalés l'année dernière est de 74 % supérieur au nombre de crimes haineux qui avaient donné lieu à une plainte avant la pandémie, en 2019, et de 40 % supérieur à la moyenne sur 10 ans.

Les corps policiers en Ontario ont recensé plus de 1500 crimes haineux en 2021, selon le gouvernement provincial. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Michael Wilson

La répartition géographique des cas de crimes haineux en 2022 s'étend à travers la ville dans différents quartiers.

Les groupes victimes de crimes haineux à Toronto sont principalement la communauté juive, la communauté noire et la communauté LGBTQ+, selon la police. D’ailleurs, le nombre de cas au sein de ces groupes est à la hausse comparativement aux dernières années.

Les trois infractions criminelles motivées par la haine les plus fréquemment déclarées en 2022 sont le méfait contre les biens, les voies de fait et la profération de menaces.

La police de Toronto a également observé une augmentation du nombre de crimes haineux signalés dans les écoles avec 52 cas en 2022, mais 90 % de ces crimes haineux étaient des méfaits sans violence .

Crimes haineux dans le transport en commun

Malgré la médiatisation de plusieurs événements violents dans le réseau de transport, le nombre de cas de crime haineux n'a pas augmenté, selon les données du Service de police de Toronto.

Dans l'ensemble, le nombre de crimes haineux dans les transports en commun a diminué de 15 % en 2022, avec 33 événements signalés , affirme le Service de police de Toronto dans un communiqué.

Les voies de fait motivées par la haine et les infractions liées aux méfaits ont été les deux crimes les plus souvent déclarés dans les transports en commun, représentant 45 % et 36 % du nombre total d'infractions , précise le corps policier.

Les événements violents au sein du réseau de la Commission de transport de Toronto (CTT) ne sont pas nouveaux, mais les nouvelles statistiques des autorités permettent de mieux comprendre qui sont les Torontois les plus ciblés par ces actes.

La communauté asiatique a été le groupe le plus fréquemment victimisé dans les transports en commun en 2022.

Bâtir des ponts avec les communautés

Le Service de police de Toronto élabore un tableau de bord interne sur les crimes haineux pour permettre aux autorités de mieux identifier les tendances émergentes en matière de crimes haineux.

Des données publiques sur les crimes haineux seront d'ailleurs disponibles d'ici la fin de l'année par l'entremise d'un tableau de bord également.

La police de Toronto veut miser sur de meilleurs rapports avec les communautés culturelles et religieuses pour encourager le signalement de crimes haineux et améliorer le sentiment de sécurité.

Les autorités comptent y arriver grâce à une collaboration avec les agents de quartier et les organismes communautaires, notamment.