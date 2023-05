Troisième journée d’affilée de mauvaise qualité de l’air en Alberta

Depuis trois jours, la cote air santé est de plus de 10 dans certains comtés et municipalités, indiquant que la concentration de fumée dans l’air pose un risque très élevé pour les personnes ayant des maladies respiratoires. Elles doivent éviter d'être à l’extérieur.

Arrêtez ou réduisez votre niveau d’activité si vous ressentez un inconfort en respirant ou si vous ou une personne dont vous prenez soin ne vous sentez pas bien , poursuit l’Agence fédérale.

Il y a toujours 92 feux actifs en Alberta et plus de 25 feux non maîtrisés. Le nombre d’ordres d’évacuation a cependant légèrement baissé depuis la veille, passant de 23 à 20. Le nombre d'évacués a aussi baissé. Il est maintenant de 11 990.

Selon le gouvernement, environ 38 000 Albertains ont été évacués depuis le début de la saison des feux de forêt et au moins 11 200 ont demandé l’aide financière provinciale.

Plus de 16,4 millions de dollars de virements électroniques ont été envoyés aux personnes évacuées et l'équivalent de 3,9 millions de dollars a été distribué par cartes de débit , précise le communiqué de presse.

Une longue fin de semaine qui s'annonce inquiétante

La province indique que si les températures ont quelque peu baissé, elles vont encore remonter durant la longue fin de semaine dans certaines zones de la province, avec un risque important de créer de nouveaux brasiers.

Il est nécessaire que nous soutenions les efforts des pompiers, et donc de faire attention au risque d’incendie pendant ce long week-end. Il est essentiel d’éviter les activités qui peuvent déclencher de nouveaux incendies et aggraver la situation , dit Mike Ellis, ministre provincial de la Sécurité publique.

« Le danger d'incendie est très élevé à extrême dans le nord de l'Alberta. » — Une citation de Mike Ellis, ministre provincial de la Sécurité publique

Des campings, incluant ceux de parcs provinciaux, seront d’ailleurs fermés durant le long week-end. Dans le nord de la province, le comté de Big Lakes, où plusieurs feux font rage, indique que le camping du parc provincial Winagami Lake est fermé jusqu’au 23 mai au moins.

Les feux de forêt risquent de se propager en raison des conditions météorologiques, selon Alberta Wildfire. Photo : Alberta Wildfire/Twitter

Les résidents qui possèdent des chalets auront la possibilité de se rendre à leur propriété, mais ils doivent garder à l'esprit qu'une alerte d'évacuation d'une heure est toujours en vigueur , rappelle le comté.

Il est interdit de faire des feux à ciel ouvert sur pratiquement l'ensemble de la province. Les feux ont brûlé 728 000 hectares, la grande majorité en zones forestières.