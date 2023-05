Des nuits froides inquiétantes pour les producteurs agricoles de la Mauricie

Des agriculteurs de la Mauricie ont passé la nuit de mercredi à jeudi dehors, à mettre en place des mesures pour faire face au gel et surveiller leurs installations.

Les travailleurs du Domaine Gélinas, à Saint-Sévère, font partie de ceux qui n'ont pas dormi de la nuit. Le copropriétaire du vignoble Frédéric Gélinas affirme qu’un tel gel au mois de mai est quand même assez rare , mais assure qu’il était prêt à y faire face.

Le froid est arrivé très tôt hier soir, donc dès 10h30 on s'était mis au travail pour partir les pompes et mettre le système par aspersion en marche pour protéger tous les 18 hectares de vignes , a-t-il expliqué jeudi matin. Il s’agit d’un système de gicleurs d'eau qui envoient une bruine sur les vignes, qui forme une pellicule de glace créant ainsi un petit cocon à 0 degré qui vient assurer la survie là du bourgeon .

Frédéric Gélinas affirme qu’il était très important pour le vignoble de protéger ses champs, car si les bourgeons gèlent, ils brunissent et tombent. Un bourgeon secondaire voit ensuite le jour, mais il est de moins bonne qualité. Le bourgeon primaire, c'est lui qui a les plus belles grappes, les plus beaux fruits. Donc c'est lui qui vraiment, qui est intéressant pour nous , indique-t-il.

« Je pense qu’on a relevé le défi cette nuit. On va voir l'impact de ça plus tard, demain, mais je pense qu’on va avoir passé au travers ce gel-là. » — Une citation de Frédéric Gélinas, copropriétaire du Domaine Gélinas

Le système doit faire l’objet d’une surveillance. On a passé la nuit debout, avec [les] travailleurs du Guatemala , qui sont à l’emploi du vignoble depuis 12 ans, indique M. Gélinas.

À Louiseville, le propriétaire de la Ferme maraîchère Frigon, Pierre-Olivier Frigron, s'est affairé mercredi à installer des bâches pour protéger ses plants. C'est la première depuis des années. à ce temps-ci de l'année, que je vois qu'il annonce un ressenti dans le négatif aussi loin, soit le -5. Ça me stress beaucoup.

À Saint-Étienne-des-Grès, le propriétaire des Terres Maraîchères Norvie avait des craintes pour ses asperges. [L'asperge] est sortie et elle est prête, alors elle va probablement en souffrir beaucoup , a déclaré mercredi Normand Bournival qui affirme être rendu habitué à composer avec les conditions météorologiques changeantes.

D'autres nuits froides

Les températures vont frôler le point de congélation à nouveau dans la nuit de jeudi à vendredi ainsi que dans la nuit de dimanche à lundi, selon le météorologue d’Environnement Canada André Cantin.

Il affirme que le vent sera beaucoup plus calme, voire presque nul dans la nuit de jeudi à vendredi. Il ajoute que le ciel sera dégagé, contrairement à la nuit dernière [...], donc les risques de gel sont encore vraiment plus prononcés la nuit prochaine, on pourrait avoir des gels à -1 degré Celsius, même -2 degrés Celsius dans en dehors des centres urbains .

Un front froid s’amènera dans la région dans la nuit de dimanche à lundi.

« La bonne nouvelle, c'est que si je regarde les cartes à très long terme, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes, mais ça semble être la dernière poussée de températures très fraîches qui pourraient donner des risques de gel. Au-delà de lundi prochain, ça semble très très peu probable qu'on approche à nouveau le point de congélation. » — Une citation de André Cantin, météorologue d’Environnement Canada

Un possible record

C’est peu commun d’avoir des flocons un 17 mai, affirme d’emblée le météorologue d’Environnement Canada André Cantin.

Il affirme que pour la journée du 17 mai, le plus bas maximum enregistré était de 8,3 degrés en 1968 à Trois-Rivières, alors qu’il a fait 6,4 degrés mercredi.

Présentement, la normale, c'est 20 degrés celsius le jour et 7 degrés celsius la nuit , souligne le météorologue.

André Cantin raconte qu’une accumulation de neige était survenue à Trois-Rivìeres un 18 mai 1957. Il y avait alors eu une accumulation de 5,1 cm.

D'après les entrevues aux émissions En direct et Toujours le matin et avec des informations d'Eugénie Larente