Un campement démantelé à Granby

Même si elles ont été avisées la veille de quitter les lieux par des intervenants sociaux et des policiers, quelques personnes restaient sur place jeudi matin.

Le propriétaire du terrain avait accepté la présence de ces personnes, mais a fini par autoriser la Ville à intervenir.

Cet endroit-là est une propriété qui est privée. Ça faisait déjà quelques semaines qu’on parlait avec le propriétaire pour voir ce qu’on peut faire. On a eu finalement l’autorisation du propriétaire d’agir. Sans cette autorisation-là, on n’aurait pas pu agir pour venir démanteler le site. On l’a vu, surtout au cours des derniers jours, il est venu à avoir une accumulation accrue [d'objets divers] , explique la mairesse de Granby, Julie Bourdon.

Les personnes déplacées seront redirigées vers les deux lieux de tolérance temporaires de la Ville.

« C’est sûr que les lieux temporaires de tolérance, on sait que ce n'est pas la solution ultime, mais on travaille quand même pour essayer de les stabiliser. Ils ne pourront pas venir accumuler plein de choses. » — Une citation de Julie Bourdon, mairesse de Granby

Ces lieux de tolérance seront ouverts jusqu'à la fin du mois d'octobre.

Avec les informations de Brigitte Marcoux