Marchand demande des excuses à Maurais et CHOI Radio X

Est-ce que quelqu'un peut, durant la nuit, aller vérifier s'il y a un wax pen qui traîne dans le bureau du maire? (rires) C'est une vérification! Je suis certain qu'il y'en pas là, mais je veux juste être rassuré... c'est du gros stuff. Voilà un extrait des propos tenus par Dominic Maurais lors de son émission mercredi matin.

Des paroles qui n’ont pas tardé à faire réagir le maire de Québec qui n’exclut pas d’entamer des mesures plus sérieuses contre l'animateur, c’est ce qu’il affirme dans un courriel envoyé jeudi matin à Radio-Canada.

Dominic Maurais a une fois de plus dépassé les bornes à mon égard. Je l’ai toujours dit, vous pouvez être en désaccord avec moi, c’est tout à fait normal. Il y a cependant des limites à ne pas dépasser. M. Maurais semble oublier que j’ai une famille et n’hésite pas à s’en prendre à moi en disant des faussetés et des propos disgracieux dans le seul but d’en faire atteinte à ma réputation.

Le maire de Québec demande aux patrons de M. Maurais de se poser de sérieuses questions et lui demander à tout le moins des excuses. Leur animateur va trop loin.

Avec la collaboration de Raphaël Beaumont-Drouin et Olivier Lemieux