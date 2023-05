Cinq personnes arrêtées à Dolbeau-Mistassini pour trafic de stupéfiants

Les agents ont fouillé cinq résidences et trois véhicules et y ont trouvé d’importantes quantités de stupéfiants.

Ils ont saisi environ un kilogramme de cocaïne, des comprimés de médicaments contrefaits, des comprimés d’ecstasy, deux presses à cocaïne, et deux armes à plomb imitant un 9 mm et un .357 magnum.

La frappe policière a aussi permis de mettre la main sur un véhicule Kia K5 2021 considéré comme un bien infractionnel. Plusieurs téléphones cellulaires et des listes de comptabilité ont aussi été saisis.

Par voie de communiqué, la SQ explique que la perquisition a été menée au terme d’une enquête amorcée en mars à la suite d’informations transmises par le public.

Une première vague d’arrestations a eu lieu dans le secteur d’Alma à la fin avril. Deux personnes ont été arrêtées lors de cette opération. Les enquêteurs de la SQ ont établi que les trafiquants de drogues s’approvisionnaient à partir d’un réseau implanté à Dolbeau-Mistassini.

Les six hommes et les deux femmes arrêtés ont tous été remis en liberté et comparaîtront sous divers chefs d’accusation relatifs au trafic de stupéfiants.

La Sûreté du Québec invite la population à transmettre toute information pertinente en lien avec le trafic de drogues à sa Centrale de l’information criminelle au 1-800 659-4264.