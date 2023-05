La Fédération interprofessionnelle du Québec ( FIQ ) a fait une sortie mercredi parce que les professionnelles en soins craignent la multiplication du temps supplémentaire obligatoire et l’annulation de vacances.

Avec la réorganisation des horaires dans le Centre-du-Québec, plusieurs infirmières ignorent encore ce qui les attend cet été.

C'est le cas d’Isabelle Fournier, qui a confié à Radio-Canada se sentir trahie par son employeur.

L'infirmière a même l’intention de remettre sa démission prochainement.

Moi, ma famille n'est pas ici. Je ne sais pas comment on va faire pour se revirer sur un dix cent avec les enfants. Ça prend de la prévisibilité, surtout quand on a une famille et là on n'en a plus. Je ne suis pas toute seule dans ce contexte-là. J'ai la chance d'être encore avec mon conjoint, mais j'ai des collègues qui sont en garde partagée. Ça ne marchera plus. Je ne sais pas de quoi notre été va avoir l'air. On vit beaucoup d'anxiété, beaucoup de détresse , explique-t-elle.

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a confirmé que toutes les vacances approuvées seront octroyées et qu'il n’est donc aucunement question de les annuler.