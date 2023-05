Impasse dans la pêche au crabe : vive inquiétude pour 200 travailleurs à Terre-Neuve

Les nombreux travailleurs de l’usine de transformation du crabe de St. Mary’s, à Terre-Neuve-et-Labrador, dont une centaine de travailleurs étrangers temporaires du Mexique, ne savent pas à quoi s’attendre alors qu’il y a un an la communauté a célébré la renaissance de son usine.

Le maire de St. Mary's, Steve Ryan, explique que l’impasse dans le conflit de travail qui oppose les pêcheurs et les transformateurs de crabe paralyse aussi sa communauté.

Tout s’est arrêté. C’est un temps mort , dit-il.

Steve Ryan, maire de St. Mary's à Terre-Neuve, déplore l'inactivité de l'usine locale de transformation du crabe causée par un différend entre pêcheurs et transformateurs. Photo : Radio-Canada / Darryl Murphy

L’usine compte plus de 200 employés, dont plus d’une centaine de travailleurs mexicains, estime M. Ryan.

La plupart d’entre eux souhaitent envoyer de l’argent à leurs familles, mais ils ne peuvent pas travailler , affirme le maire en ajoutant que l’usine a besoin d’eux pour atteindre son rendement maximal.

La communauté s’était mobilisée pour accueillir ces nouveaux arrivants malgré la suspension de la pêche au crabe, souligne M. Ryan. Par exemple, des drapeaux mexicains flottent sur divers commerces et dans un parc.

Steve Ryan ajoute que les travailleurs mexicains ont ensuite démontré leur reconnaissance en organisant un nettoyage communautaire.

Entre le marteau et l’enclume

Shelley Tobin, une travailleuse qui attend depuis un mois la reprise des activités de l’usine, dit se sentir coincée entre le marteau et l’enclume.

Elle espère travailler dans l’usine locale pour éviter d’avoir à parcourir une distance de 117 km pour aller travailler à Saint-Jean. Elle hésite entre deux possibilités : attendre une solution au conflit de travail ou partir à Saint-Jean.

Shelley Tobin, travailleuse d’usine à St. Mary's, à Terre-Neuve, se sent coincée tandis que les pêcheurs et les transformateurs de crabe n’arrivent pas à s’entendre. Photo : Radio-Canada

Entendez-vous rapidement et laissez-nous travailler , lance Mme Tobin à l’intention des pêcheurs et des transformateurs.

Une suspension démoralisante

Il y a un an, le maire Ryan disait que le permis de transformation de l’usine St. Mary's Bay Fisheries était le plus grand événement de l’histoire de sa communauté en 43 ans. L’usine était inactive depuis plus de dix ans.

Nous allons travailler ici désormais. Tous vont pouvoir gagner leur vie ici , avait déclaré Steve Ryan à cette occasion.

Le maire dit aujourd’hui que la suspension de la pêche est démoralisante. Tout était prêt. Nous y avons consacré beaucoup de temps et d’énergie.

D’autres entreprises locales encaissent aussi le choc, ajoute-t-il.­ Les gens n’ont pas d’argent à dépenser.

Le maire a aperçu mercredi de la vapeur qui s’échappait de l’usine. Il y voit un signe positif.

Les propriétaires de l’usine n’ont pas voulu faire de commentaires.