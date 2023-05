La N.-É.recrute des adjoints au médecin pour ses cliniques de soins primaires

Je savais avec certitude que la profession finirait par s'étendre , affirme Stephanie Konway.

Quand elle a appris que la Nouvelle-Écosse ajoutait quatre autres adjoints au médecin, cette fois dans les services d'urgence de l'Hôpital général de Dartmouth et de l’Hôpital régional rive sud, à Bridgewater, elle a appliqué. Elle fait maintenant partie de l'équipe de l'hôpital de Dartmouth.

C’est fantastique , dit-elle. Nous avons une excellente relation de travail jusqu'à présent.

Les adjoints au médecin, ou AM, sont formés selon le modèle de l'école de médecine et pratiquent la médecine sous la supervision d'un médecin. Ils peuvent traiter des cas simples, ordonner et réviser des tests, aider à la chirurgie et prescrire certains médicaments. L'idée est que le rôle aide à donner aux médecins plus de temps pour se concentrer sur des cas plus complexes.

La Nouvelle-Écosse mise sur les adjoint au medecin pour améliorer l'accès au soins primaires dans la province. Photo : Radio-Canada

Après des années de résistance à l'introduction de ce rôle dans la province, un responsable Santé Nouvelle-Écosse affirme qu'il y a de grands plans pour faire travailler les AM dans d'autres services d'urgence et dans les cliniques de soins primaires.

Les systèmes de santé les plus solides sont ceux où les soins de santé primaires sont vraiment le fondement de tout , explique Tara Sampalli, directrice principale de la régie provinciale de la santé.

Promesse d’augmenter l’accès aux soins

Avec encore plus de 145 000 personnes inscrites sur un registre en attente d'un médecin de famille, le gouvernement provincial cherche un moyen de permettre à davantage de personnes d'avoir accès aux soins.

Tara Sampalli, de la régie de la santé de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Paul Légère

Tara Sampalli dit que la solution passe en partie par les AM. D’ailleurs l'Université Dalhousie veut lancer son propre programme de formation.

Le Dr Todd Howlett, médecin urgentologue à l'Hôpital général de Dartmouth et directeur médical de l'innovation pour Santé Nouvelle-Écosse, connaissait déjà le rôle des AM depuis son passage dans l'armée, où la profession est largement utilisée.

C'est assez puissant quand ça fonctionne , dit-il. Ça nous permet de voir plus de patients, ça améliore l'accès aux soins.

Il rapporte que les médecins des cliniques de soins primaires ont hâte de recevoir cette aide. Ils sont vraiment intéressés , dit-il.

Stephanie Konway explique que les AM pourraient être utiles de plusieurs manières dans les cliniques de soins primaires. Ils peuvent traiter des cas plus simples, mais aussi offrir une autre option aux patients.

Si vous avez un médecin de sexe masculin, de nombreux soins féminins peuvent être dispensés par des adjointes au médecin , dit-elle. Nous pouvons aider de plein de façons différentes.