La construction résidentielle au Nouveau-Brunswick va-t-elle perdre des travailleurs?

Les gens qui ont de la difficulté à trouver un logement au Nouveau-Brunswick risquent d’avoir à prendre leur mal en patience, car il est possible que de nombreux travailleurs de la construction résidentielle passent bientôt à la construction non résidentielle, selon l’économiste Richard Saillant.

Richard Saillant a récemment produit un rapport intitulé La pénurie de logements au Nouveau-Brunswick : Mieux comprendre le défi et les enjeux (Nouvelle fenêtre) .

L'industrie comprend plusieurs segments, soit la construction de logements, de bâtiments non résidentiels, de routes et de ponts, ainsi que la réparation et l'ingénierie, explique M. Saillant dans son rapport.

En s'appuyant sur des données de Statistique Canada, M. Saillant souligne que la part du logement dans le produit intérieur brut de l’industrie est passée d’environ 20 % en 1999 à environ 45 % en 2021. Cela porte à croire, selon lui, que de nombreux travailleurs de la construction ont quitté leur segment respectif pour passer à celui de la construction résidentielle durant ces années.

L'économiste Richard Saillant vient de produire un nouveau rapport au sujet de la pénurie de logements au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

La tendance inverse risque de se produire bientôt, selon lui.

Maintenant, on annonce des constructions de complexes récréatifs, sportifs, des écoles, parce qu’on a une croissance démographique. On va avoir un énorme investissement à Moncton pour les laboratoires scientifiques du ministère des Pêches [et des Océans]. Donc, cette main-d’oeuvre-là qui aurait migré vers la construction résidentielle risque de retourner vers la construction non résidentielle , explique Richard Saillant au cours d’une entrevue accordée mercredi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

L’industrie n’arrive déjà pas à répondre à la demande en raison des tendances démographiques.

Fondamentalement, on a une explosion démographique. On a une industrie qui est contrainte en bonne partie par le vieillissement et qui n’arrive tout simplement pas à répondre à cette demande , affirme M. Saillant.

La construction résidentielle réussissait à répondre à la demande la dernière fois que la croissance démographique était aussi considérable que celle d'aujourd'hui, dans les années 1970. Les baby-boomers étaient jeunes et constituaient une main-d'oeuvre abondante, indique M. Saillant. De nos jours, la pénurie de main-d’oeuvre freine l’industrie.

Maintenant, on a des conditions similaires au niveau de la croissance démographique, mais le nombre de mises en chantier est 50 % inférieur à ce qu’il était à l’époque , souligne Richard Saillant.

« Alors, on a vraiment des nuages sombres devant. La seule manière d’arriver à augmenter l’offre [de logement], ça va être d'augmenter le nombre de travailleurs. » — Une citation de Richard Saillant, économiste

Comment trouver plus de travailleurs de la construction?

La priorité, selon Richard Saillant, est d’augmenter le nombre de travailleurs de la construction. Il propose plusieurs pistes de solution pour y arriver, à commencer par l’immigration.

L’immigration, on sait que ça marche. On devrait cibler davantage les gens qui peuvent venir nous aider à construire davantage de logements , affirme l’économiste.

Il précise qu’il faudrait aussi offrir des cours de langue à ces travailleurs s’ils ont une barrière linguistique à surmonter et qu’il faudrait accélérer la reconnaissance de leurs compétences professionnelles.

Le Nouveau-Brunswick pourrait aussi utiliser tous les moyens à sa disposition pour favoriser l’accès des jeunes à la formation professionnelle en ce domaine, selon M. Saillant.

Le Canada, la Société canadienne d’hypothèques et de logement, je crois, suggère qu’il faudrait doubler la cadence de la construction résidentielle pour répondre aux besoins à venir. Le Nouveau-Brunswick, sa situation résidentielle est plus serrée et sa population croît plus rapidement. Donc, il faut croire que ça s’applique à nous également , conclut Richard Saillant.

L’économiste a produit son rapport pour le compte du Réseau de logements du Nouveau-Brunswick, un nouvel organisme sans but lucratif qui se spécialise dans le développement du logement.