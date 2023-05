Drayton Valley : après 12 jours, le bonheur de retrouver son chez-soi

Cette localité fait partie de celles qui ont été les plus affectées par les feux de forêt et de broussailles. Des résidents y ont été éloignés de leur logis pendant 12 jours, en application d’un ordre d’évacuation.

Cet ordre ayant été levé mardi, certains habitants reviennent chez eux.

C’est le cas de Sharon Sinclair, qui ne cache pas son soulagement. Nous sommes [enfin] de retour à la maison! , s’exclame-t-elle, le sourire aux lèvres. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il est agréable d'être de retour.

Sharon Sinclair est également heureuse de retrouver sa maison dans l’état dans lequel elle l’avait laissée : Pas de dégâts dus à la fumée [...]. Il n'y avait que des ordures ménagères, dont on sait que si elles ne sont pas enlevées régulièrement, elles peuvent être dangereuses. Mais à part ça, tout avait l'air en ordre.

« En regardant les gens arriver en ville et là où j'habite, tout le monde saluait et souriait. Tout le monde avait l'impression de participer à la plus grande fête du monde. Tout le monde était heureux d'être à la maison, de retrouver ses amis et ses voisins…C'était vraiment génial. »