Des tensions temporairement moins vives entre la Chine et Taïwan

Lorsque la Chine a lancé des exercices militaires dans le détroit de Taïwan le mois dernier en réaction à la rencontre en Californie de la présidente Tsai Ing-Wen et du président de la Chambre des représentants américains, Kevin McCarthy, on pouvait lire qu'elle effectuait des manoeuvres d’encerclement (le terme véhiculé par la propagande chinoise) et que la pression grimpait encore entre la Chine, Taïwan et les États-Unis.

Mais si la réalité était tout autre et plus complexe?

Les trois parties demeurent sur un chemin dangereux qui mène à l’escalade de la tension , affirme Amanda Hsiao, analyste principale de la Chine pour l'International Crisis Group, en poste à Taipei. Mais il faut aussi savoir reconnaître les pas qu’elles font dans la bonne direction.

Dans ce cas-ci, les États-Unis, la Chine et Taïwan ont fait un effort pour réduire le niveau de provocation de leurs actions, ce qui n’était pas le cas auparavant. Taïwan a fait une concession en déplaçant en Californie la rencontre prévue à Taipei. La Chine, même si des navires se sont approchés plus près qu'avant des côtes de Taïwan, a mené des exercices moins longs et moins exhaustifs que l’an passé lorsqu’elle avait même lancé des missiles balistiques , ajoute encore Mme Hsiao.

La visite de l’ancienne présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, avait déclenché la fureur de Pékin au mois d’août l’an dernier. C’était quelques mois avant le congrès du Parti communiste chinois et le président Xi Jinping était en quête d’un troisième mandat historique. Il voulait se montrer ferme face à Taïwan, selon certains analystes.

L’effet modérateur des élections présidentielles taïwanaises

Cette année, ce sont les élections présidentielles taïwanaises prévues en janvier prochain qui auraient un effet modérateur sur tous les acteurs.

En raison des élections, je pense que la Chine sera plus prudente cette année dans son approche avec Taïwan, soutient Amanda Hsiao. Les Chinois voudront mettre en évidence les avantages que des échanges plus stables avec eux apporteraient aux Taïwanais. Ils se retiendront d'être trop ouvertement agressifs pendant cette saison de campagne, car cela saperait le message plus vaste qu'ils essaient d'envoyer.

Car voilà, la relation Chine-Taïwan sera au cœur de la campagne électorale taïwanaise. Les principaux candidats viennent à peine d’être choisis qu’on sait déjà qu’ils voudront se montrer responsables et modérés face à Pékin. En effet, personne sur l’île de Formose ne veut la guerre.

La Chine souhaite l’élection du Kuomintang (KMT), un parti qui est plus ouvert à la conciliation, analyse Amanda Hsiao. Je pense que le plus grand risque à l'horizon est la question de savoir comment Pékin réagira à la réélection potentielle du Parti démocrate progressiste (DPP) sous la direction du vice-président actuel, William Lai.

Ce dernier, comme les leaders précédents du parti, met en avant la nécessité pour Taïwan de défendre sa souveraineté face à la Chine.

Pour l’instant, le ton est plus conciliant à Pékin. Les échanges commerciaux et les visites de politiciens entre la Chine et Taïwan se sont intensifiés depuis la fin de la politique stricte de zéro COVID en Chine.

Taïwan ne fléchira pas dans son engagement à améliorer et à maintenir un environnement commercial solide , promettait la présidente taïwanaise Tsai Ing-Wen le 23 avril dernier dans un discours devant la Chambre de commerce américaine à Taïwan. Malgré les défis de la Chine, nous avons été prudents et continuerons de l'être dans notre gestion des affaires transfrontalières du détroit. Nous ne serons pas provocateurs et nous travaillerons avec nos partenaires démocratiques pour assurer la paix et la stabilité en Indo-Pacifique, en particulier dans le détroit de Taïwan.

Calmer l’opinion publique en Chine

Le quotidien financier japonais Nikkei publiait d’ailleurs la semaine dernière une analyse faisant remarquer que ceux qui remettent en doute, sur les réseaux sociaux, la pertinence ou la nécessité pour la Chine d’envahir Taïwan ne sont plus censurés. Ils seraient le reflet d’une classe d’affaires de plus en plus inquiète des risques pour l’économie.

Bien que la Chine n'exclue pas l'unification de Taïwan par la force, ses experts militaires et de sécurité savent par expérience que ce serait très difficile , analyse l’éditorialiste Katsuji Nakazawa, qui a été auparavant chef de bureau de Nikkei en Chine. Il devenait donc nécessaire de calmer, pour l'instant, une vague de fond de l'opinion publique enflammée par la propagande des "loups-guerriers".

Si l'impression devait s'installer qu'une guerre avec Taïwan est imminente, cela freinerait également l'expansion des entreprises étrangères en Chine et pourrait déclencher une sortie d'actifs chinois à l'étranger. L'effet sur l'économie chinoise serait significatif , poursuit le journaliste.

Chaque jour qui passe en Ukraine confirme d’ailleurs les craintes en Chine, selon des analystes citant des sources à Pékin, qu’une invasion de Taïwan ne soit ni simple ni rapide.

Non, la guerre n'a pas commencé, et les Taïwanais n’auraient pas avantage à vivre dans des abris antibombes. Cela dit, même si le risque de guerre imminente est ténu, celui de dérapages imprévus demeure présent.