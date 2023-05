Les faits dans cette affaire ont eu lieu entre 2011 et 2019, alors que la victime était âgée entre 8 et 14 ans. Elle a aujourd’hui 17 ans et une ordonnance du tribunal protège son identité.

Alors qu’elle était âgée entre 6 et 10 ans, la victime a été enfermée à plusieurs reprises dans la chambre qu’elle partageait avec sa sœur, au moment du coucher, avec l’aide d’un loquet installé à l’extérieur, sur la porte. Il est aussi arrivé à deux occasions qu’elle y soit enfermée pendant des jours pour la punir.

Au procès, la mère a affirmé l’avoir fait quand elle était agitée et pour sa sécurité, parce que l'enfant avait fui sa chambre une fois, à l’âge de 4 ans. Dans son verdict rendu au palais de justice d’Amos, la juge Marie-Chantale Brassard, de la Cour du Québec, a qualifié ses craintes de déraisonnables et irrationnelles. D’autant plus qu’elle a dit qu’elle déverrouillait la porte quand elle allait se coucher à son tour.

De la violence physique

Lors d’un épisode où sa fille était dans un état second, un blocage qui semble être une sorte de mécanisme de défense de la victime, sa mère a reconnu l'avoir frappée au visage. Le tribunal a aussi retenu deux autres cas de violence physique et chaque fois, la victime avait entre 12 et 14 ans.

Le jugement explique que la mère a tenté de minimiser la gravité des gestes, estimant avoir utilisé la force nécessaire pour discipliner sa fille, une défense rejetée par le tribunal.

« Au niveau de la discipline, la protection accordée à un parent ne peut en aucun cas s’appliquer à un coup à la tête ou pour corriger un adolescent. » — Une citation de La juge Marie-Chantale Brassard

Les témoignages du frère, de la sœur et de la grand-mère de la victime, qui se sont clairement rangés du côté de l’accusée, n’ont par ailleurs pas été jugés crédibles par le tribunal. La juge Brassard a par contre cru la victime et une voisine qui l’a hébergée durant la semaine pendant plus de six mois. Cette dernière a pu témoigner de l’état d’esprit de la victime, parler de ses épisodes de blocage et mieux situer les événements dans le temps.

La jeune fille a quitté le domicile familial avec le concours de la Direction de la protection de la jeunesse, après avoir exprimé des idées suicidaires en 2019. Elle n’a plus de contacts avec sa famille depuis.

Des acquittements

La mère a par ailleurs été acquittée d’une accusation d’avoir omis de fournir les choses nécessaires à l’existence de la victime. Bien que le tribunal ait retenu que la victime avait accès à peu de nourriture, le ministère public n’est pas parvenu à prouver qu’elle en avait été privée au point de se trouver dans un état de besoin.

Enfin, la preuve n’était pas concluante à l’effet que l’un des incidents violents avait causé des lésions corporelles à la victime, ce qui a entraîné l’acquittement de la mère sur l’accusation de voies de faits avec lésions.

Les représentations sur sentence seront entendues le 5 juillet prochain.

La mère doit aussi faire face à une accusation d’outrage au tribunal pour avoir tenté de convaincre la victime de retirer sa plainte ou de ne pas témoigner en cour, entre décembre 2021 et janvier 2022.