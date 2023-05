Québec nomme 17 protecteurs régionaux de l’élève qui débuteront cet automne

Le ministère de l'Éducation a annoncé dans un communiqué de presse que les personnes choisies traiteront toutes les plaintes formulées par les élèves et les parents, dont celles concernant les actes d'intimidation, de violence et de violence à caractère sexuel à l'endroit d'élèves fréquentant un établissement d'enseignement .

Avec le protecteur national de l'élève et les protecteurs régionaux, notre gouvernement a posé un geste important afin de mieux protéger tous les élèves du Québec, tant dans le réseau public que dans le réseau privé , a déclaré le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, dans le communiqué.

« Ce changement assurera un processus de traitement des plaintes uniforme partout au Québec et, par le fait même, plus de transparence, d'indépendance et d'efficacité dans le traitement de celles-ci. Je suis convaincu que cela bénéficiera directement aux élèves. »